India vs New Zealand 1st Test Day 2 Marathi Cricket News : यजमान न्यूझीलंडने पहिल्या कसोटीवर मजबूत पकड मिळवली. हेन्री निकोल्स व ग्लेन फिलिप्स यांच्या वैयक्तिक शतकांच्या जोरावर किवींनी ५ बाद ७० धावसंख्येवरून जबरदस्त पुनरागमन केले. पण, दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. आकाश दीपने दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडसाठी सहाव्या विकेटसाठीची २१६ धावांची भागीदारी तोडली आणि त्यानंतर यजमानांचा डाव गडगडला. निकोल्स दीडशतकी खेळी करून नाबाद राहिला..रोहित शर्मा याच्यानंतर कॅलेंडर वर्षात एकाच संघाविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतक झळकावण्याचा मान फिलिप्सने पटकावला. कसोटीमध्ये एखाद्या संघाने १०० धावांच्या आत पहिले पाच बळी गमावल्यानंतर सहाव्या विकेटसाठी २०० हून अधिक धावांची भागीदारी होण्याची ही १५ वी वेळ ठरली. न्यूझीलंडकडून यापूर्वी २०१४ ( ३५२ धावा - ब्रेंडन मॅक्युलम आणि बी.जे. वॉटलिंग - वेलिंग्टन, २०१४ (९४/५ अशा स्थितीतून) आणि २०२५ ( ३०३ धावा - हॅरी ब्रूक आणि जेमी स्मिथ - एजबॅस्टन, २०२५ (८४/५ अशा स्थितीतून) भारताविरुद्ध न्यूझीलंडची सहावी जोडी चमकली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: रोहित शर्मानंतर क्रिकेट इतिहासात ग्लेन फिलिप्सने 'अविश्वसनीय' पराक्रम केला; शतक ठोकले, निकोल्ससह अनेक विक्रमही मोडले....Hundreds against the same team in all three formatsरोहित शर्मा - श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडलोकेश राहुल - वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडबाबर आझम - इंग्लंड आणि न्यूझीलंडतिलकरत्ने दिलशान - ऑस्ट्रेलियाशेन वॉटसन - भारतख्रिस गेल - इंग्लंडमोहम्मद रिझवान - दक्षिण आफ्रिकेशाई होप - भारतग्लेन फिलिप्स - भारत.आकाश दीपने दिवसाची पहिली विकेट मिळवून देताना फिलिप्सला बाद केले. किवी फलंदाजाने २१६ चेंडूंत १४ चौकारांसह ११८ धावा केल्या. लंच ब्रेकनंतर प्रसिद्ध कृष्णाने भारताला विकेट मिळवून दिली, नॅथम स्मिथ १४ धावांवर पायचीत झाला. पुढच्याच चेंडूवर कायले जेमिन्सनसाठी अपील झाले, परंतु चेंडू पॅडला घासून रिषभ पंतच्या हाती विसावला होता. पण, आकाश दीपने ही विकेट मिळवून दिली आणि जेमिन्सन ११ धावांवर लोकेश राहुलला झेल देऊन परतला. त्यानंतर जसप्रीतने मॅट हेन्रीला ( १) पायचीत पकडले.निकोल्स चांगली फटकेबाजी करत राहिला आणि त्याने ३३५ चेंडूंत २१ चौकारांसह १७५ धावांची नाबाद खेळी केली. अंशुल कंबोजने शेवटची विकेट घेताना न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३६८ धावांवर गुंडाळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.