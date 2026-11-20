KL Rahul lucky escape against Matt Henry in IND vs NZ 1st Test : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मैदानावर एक नाट्यमय प्रसंग पाहायला मिळाला. भारतीय फलंदाज केएल राहुलला न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीच्या गोलंदाजीवर मोठे जीवदान मिळाले. हेन्रीने राहुलविरुद्ध जोरदार अपील केले. मात्र, पंचांनी त्याच्या अपीलवर बादचा निर्णय दिला नाही. त्यानंतर न्यूझीलंडच्या खेळाडूंमध्ये काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात चांगले पुनरागमन केले. पहिल्या दिवशी ७० धावांवर पाच फलंदाज माघारी पाठवूनही भारताला बॅकफूटवर जावे लागले होते, त्याला कारण हेन्री निकोल्स व ग्लेन फिलिप्स यांची दमदार खेळी ठरली. निकोल्सने शतक झळकावून पहिला दिवस गाजवला आणि त्याला दुसऱ्या दिवशी फिलिप्सच्या शतकाची साथ मिळाली. पण, पहिल्या सत्रात आकाश दीपने ही सेट जोडी तोडली. फिलिप्स ११८ धावांवर माघारी परतला आणि निकोल्ससह त्याची २१६ धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: रोहित शर्मानंतर क्रिकेट इतिहासात ग्लेन फिलिप्सने 'अविश्वसनीय' पराक्रम केला; शतक ठोकले, निकोल्ससह अनेक विक्रमही मोडले....लंच ब्रेकनंतर प्रसिद्ध कृष्णाने विकेट्सचे खाते उघडले... दुसऱ्या सत्रात चेंडूला चांगले वळण मिळत होते आणि त्याचा फायदा भारतीय गोलंदाजांनी उचलला. निकोल्स मैदानावर शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि त्याच्या नाबाद १७५ धावांनी संघाला ३६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने सर्वाधिक ४, आकाश दीपने ३, अंशुल कंबोजने २ विकेट्स घेतल्या. न्यूझीलंडमध्ये पहिल्या डावात ज्या संघाने ३५८ ते ३७८ धावांच्या मध्ये धावा केल्या, त्याने पाच सामने जिंकले, ५ गमावले आणि ८ सामने ड्रॉ राहिले आहेत..सातव्या षटकात मॅट हेन्रीच्या गोलंदाजीवर लोकेश राहुल पायचीत झाला असता, परंतु किवींनी DRS घेतला नाही. कारण, त्यांचा आधीचा DRS वाया गेला होता आणि त्यामुळे यावेळी ते सावध होते. पण, हा निर्णय महागात पडला. अम्पायर कुमार धर्मसेना याने एवढा सोपा निर्णय का घेतला नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. अम्पायर झोपला होता का, असा सवाल काही नेटकरी करत आहेत. पुढच्या षटकात जेमिन्सनच्या गोलंदाजीवर यशस्वी जैस्वालला जीवदान मिळाले, ग्लेन फिलिप्सच्या हातांमधून चेंडू वेगाने चौकाराच्या दिशेने निघाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या १८ धावा झाल्या होत्या. लोकेशच्या विकेटसाठी DRS न घेण्याच्या कर्णधार टॉम लॅथमच्या निर्णयावर हेन्रीने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सीमारेषेवर स्वेटर काढून फेकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.