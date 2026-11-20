India vs New Zealand 1st Test Day 2 Marathi Cricket News : यशस्वी जैस्वाल आणि लोकेश राहुल यांनी पुन्हा एकदा ते SENA देशांमध्ये मैदान गाजवणारे फलंदाज आहे, हे सिद्ध केले. न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३६८ धावांचा पाठलाग करताना Yashasvi Jaiswal चे शतक थोडक्यात हुकले असले तरी, KL Rahul सह त्याने विक्रमी भागीदारी करून भारताला दमदार सुरुवात करून दिली. १९९४ नंतर न्यूझीलंडमध्ये कसोटीत भारतीय सलामीवीरांनी केलेली ही पहिली शतकी भागीदारी ठरली. तेव्हा नयन मोंगिया व नवज्योत सिंग सिंद्धू यांनी सलामीला शतकी धावा जोडल्या होत्या. भारतीय संघाने IND vs NZ 1st Test च्या दुसऱ्या दिवशी सामन्यावर मजबूत पकड घेतली आहे..मागील १७ कसोटी सामन्यांच्या ३० डावातील ही भारताच्या सलामीवीरांनी केलेली पहिली शतकी भागीदारी आहे. २०२४ मध्ये पर्थ कसोटीत यशस्वी व लोकेश यांनी २०१ धावा जोडल्या होत्या. यशस्वीने ६६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना WTC मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत विराट कोहलीला मागे टाकून पाचवे स्थान पटकावले. WTC मध्ये सलामीला १००० हून अधिक धावा करणारी ही सहावी जोडी ठरली. शतकाच्या उंबरठ्यावर यशस्वीला माघारी जावे लागले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.मॅट हेन्रीने टाकलेला चेंडू यशस्वीच्या बॅटला हलका घासून यष्टिरक्षक टॉम ब्लंडलच्या हाती विसावला. यशस्वीला ८९ चेंडूंत १६ चौकारांसह ८५ धावांवर माघारी जावे लागले आणि १३० धावांची ही भागीदारी तुटली. पण, लोकेश उभा राहिला आणि त्यानेही ९९ चेंडूंत आपली २२वी कसोटी फिफ्टी पूर्ण केली. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताने ३९ षटकांत १ बाद १५९ धावा केल्या होत्या आणि संघ अजूनही २०९ धावांनी पिछाडीवर आहे. लोकेश राहुल ५२ व देवदत्त पडिक्कल १६ धावांवर खेळत होते..तत्पूर्वी, हेन्री निकोल्स व ग्लेन फिलिप्स यांच्या शतकांनी न्यूझीलंडला ५ बाद ७० धावांवरून सावरले. फिलिप्स ११८ धावांवर बाद झाला आणि निकोल्ससह त्याची २१६ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. पण, निकोल्स मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ३३५ चेंडूंत २१ चौकारांसह १७५ धावांची नाबाद खेळी करून संघाल ३६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४, आकाश दीपने ३ व अंशुल कंबोदने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.