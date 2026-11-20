India vs New Zealand 1st Test Day 2 Marathi Cricket News : भारताचे सलामीवीर लोकेश राहुल व यशस्वी जैस्वाल यांनी मिळालेल्या जीवदानांचा फायदा उचलून न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना हैराण केले. किवींच्या ३६८ धावांचा पाठलाग करताना यशस्वी-लोकेश जोडीने पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. यशस्वीने ६६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना मोठा विक्रम नावावर केला. या खेळीदरम्यान त्याने भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला..हेन्री निकोल्सच्या नाबाद १७५ धावा आणि ग्लेन फिलिप्सच्या ११८ धावांच्या जोरावर न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा उभ्या केल्या. निम्मा संघ ७० धावांवर माघारी परतल्यानंतर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि सहाव्या विकेटसाठी २१६ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. जसप्रीत बुमराह ( ४), आकाश दीप ( ३) व अंशुल कंबोज ( २) यांनी दुसऱ्या दिवशी चांगली गोलंदाजी करून किवींचा डाव गुंडाळला. निकोल्स व फिलिप्स यांच्या खेळीत अनेक विक्रम पाहायला मिळाले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: अम्पायरचा डोळा लागला अन् लोकेश राहुल वाचला; न्यूझीलंडच्या ताफ्यात गोंधळाचे वातावरण, दुसऱ्या सत्रात नाट्यमय घडामोड.न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांकडून शिस्तबद्ध मारा पाहायला मिळाला आणि भारताला पहिल्या चार षटकांत एकही धाव करता आली नाही. मॅट हेन्रीने जवळजवळ लोकेश राहुलला पायचीत पकडले होते, परंतु DRS न घेण्याचा निर्णय न्यूझीलंडला महागात पडला. यशस्वी जैस्वालचाही झेल सुटला... दोन्ही फलंदाजांना जीवदान मिळाल्यानंतर न्यूझीलंडच्या ताफ्यात थोडी अस्वस्थता होती. KL Rahul आणि यशस्वी यांनी सेट झाल्यावर हात मोकळे करून अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली..२००९ नंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावर कसोटीत भारतीय सलामीवीरांची ही पहिलीच अर्धशतकी भागीदारी ठरली. २००९ मध्ये वेलिंग्टन येथे वीरेंद्र सेहवाग व गौतम गंभीर यांनी ७३ धावा जोडल्या होत्या. यशस्वीने ६८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना लोकेशसह WTC मध्ये १००० धावांची भागीदारी पूर्ण केली. WTC मध्ये सलामीला सर्वाधिक धावा जोडणाऱ्या जोडीत यशस्वी-लोकेश ( १०२०*) आता सहाव्या क्रमांकावर आले आहेत. यशस्वीने WTC मध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावांच्या विक्रमात विराट कोहलीला मागे टाकले..Most Opening Partnership Runs in WTC:२२३६ - क्राउली आणि डकेट (५८ डाव)१९६८ - कॉनवे आणि लॅथम (४३ डाव)१४९३ - ख्वाजा आणि वॉर्नर (४० डाव)१२६९ - जैस्वाल आणि रोहित (२८ डाव)११६० - शफीक आणि इमाम-उल-हक (२८ डाव)१०२०* - जैस्वाल आणि राहुल (२९ डाव)Most WTC Runs for India.२९४८- रिषभ पंत ( ७४ डाव)२९१७ - शुभमन गिल ( ७६ डाव)२७१६ - रोहित शर्मा ( ६९ डाव)२६७५ - रवींद्र जडेजा ( ७६ डाव)२६२१ - यशस्वी जैस्वाल ( ५७ डाव)२६१७ - विराट कोहली ( ७९ डाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.