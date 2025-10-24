Virat Kohli चे फ्युचर २०१६ मध्येच सांगितले गेले होते... आता खरं ठरतंय; वाचा निवृत्तीबद्दल पुढचं भविष्य काय सांगत

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या वनडे मालिकेत सलग दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने चर्चेत आहे. त्याच्या भविष्यातील घडामोडींबद्दल १० वर्षांपूर्वीची फेसबुक पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये त्याच्या यश, लग्न, मुलं आणि करियरबद्दलच्या भविष्यवाण्या आहेत, ज्यातील अनेक गोष्टी खऱ्या ठरल्या आहेत..विराट कोहली सध्या ऑस्ट्रेलिया विरूद्धच्या वनडे मालिकेत व्यस्त आहे. मात्र या मालिकेत त्याला पहिल्या दोन्ही सामन्यात अपयश आले आहे. तो पहिल्या दोन्ही सामन्यात शून्यावर बाद झाला आहे. तो १७ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच सलग दोन वनडेत शून्यावर बाद झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विराटच्या भवितव्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. त्यातच ऍडलेडमध्ये दुसऱ्या वनडेत बाद झाल्यानंतर त्याने माघारी जाताना प्रेक्षकांसमोर हात उंचावले होते, त्याने या कृतीतून ऍडलेडमधील प्रेक्षकांना अलविदा म्हटल्याची चर्चा आहे. अशातच आता साधारण १० वर्षांपूर्वीची एक फेसबुक पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. यामध्ये विराटच्या भविष्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल उल्लेख केलेला आहे. .AUS vs IND: Virat Kohli ने ऍडलेडमध्ये खेळला शेवटचा वनडे सामना? शून्यावर बाद झाल्यानंतर केलेल्या कृतीने चर्चेला उधाण; VIDEO.त्यात त्याच्या कुंडलीवरून त्याच्या भविष्यातील महत्त्वाच्या घटनांबद्दल उल्लेख आहे. ही पोस्ट १० वर्षांपूर्वी केलेली आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक गोष्टी खऱ्या झालेल्या दिसत आहेत. या पोस्टमध्ये २०१६ ते २०२८ पर्यंत विराटच्या आयुष्यातील ८ महत्त्वाच्या घटनांबद्दल सांगितले आहे, ज्यात लग्न, मुलं आणि करियरबद्दल सांगितलं आहे. ही पोस्ट Stars and Astrology या नावाच्या फेसबुक पेजवरून करण्यात आलेली आहे..या पोस्टमध्ये सुरुवातीलाच सांगितले आहे की विराट २०१६ आणि २०१७ मध्ये मोठे यश मिळवेल, २०१७ मध्ये त्याला आणखी यश मिळेल. ही गोष्ट विराटच्या बाबतीत खरीही झाली आहे. विराट २०१६ आणि २०१७ मध्ये यशाच्या शिखरावर होता. त्याने या दोन वर्षात खोऱ्याने धावा काढल्या होत्या. तसेच नंतर या पोस्टमध्ये तो २०१७ च्या अखेरीस किंवा २०१८ च्या सुरुवातीला लग्न करेल, अशी भविष्यवाणी केलेली होती. विराटने अनुष्का शर्मासोबत डिसेंबर २०१७ मध्ये लग्न केले आहे..याशिवाय लग्नानंतर त्याची आर्थिक परिस्थिती आणखी सुधारेल असं सांगितलं आहे. त्याला २०१८ ते २०२० दरम्यान पहिले आपत्य होईल, तर २०२१ ते २०२४ दरम्यान दुसरे आपत्य होईल असंही सांगितलं होतं. याशिवाय त्या पोस्टमध्ये असंही सांगितलं होतं की सप्टेंबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ दरम्यान त्याचा फॉर्म खराब असेल. तसेच २०२१ ते २०२५ दरम्यान तो चांगले पुनरागमन करेल, असंही लिहिलं आहे..Virat Kohli: भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना विराट कोहलीचे उत्तर, बरंच काही बोलून गेला! पाहा शास्त्री-गिलख्रिस्टने घेतलेली मुलाखत Video.दरम्यान या पोस्टमध्ये शेवटच्या दोन भविष्यवाणीमध्ये सांगण्यात आले आहे की ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान विराटच्या कारकिर्दीत चढ-उतार असतील. पण २०२७ मध्ये तो पून्हा सूर मिळवेल आणि २०२८ मध्ये यशाच्या शिखरावर अताना निवृत्त होईल. दरम्यान आता या पोस्टमधील शेवटचे पाँइंट्सही खरे होणार का हे पाहावे लागणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की विराटने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटीमधून आधीच निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे तो आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडेमध्ये सक्रिय आहे. तसेच आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळत आहे.दरम्यान, आता भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना सिडनीमध्ये २५ ऑक्टोबर रोजी खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.