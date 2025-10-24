Cricket

Virat Kohli चे फ्युचर २०१६ मध्येच सांगितले गेले होते... आता खरं ठरतंय; वाचा निवृत्तीबद्दल पुढचं भविष्य काय सांगत

10 Years old Viral Horoscope of Virat Kohli Resurfaces: विराट कोहलीच्या सलग दोन वनडेत शून्यावर बाद होण्यामुळे त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू आहे. अशातच १० वर्षांपूर्वीची एका पोस्ट व्हायरल होत असून त्यात त्याच्या भविष्यातील महत्त्वाच्या घटनांबद्दल उल्लेख आहे.


  • विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या वनडे मालिकेत सलग दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने चर्चेत आहे.

  • त्याच्या भविष्यातील घडामोडींबद्दल १० वर्षांपूर्वीची फेसबुक पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे.

  • या पोस्टमध्ये त्याच्या यश, लग्न, मुलं आणि करियरबद्दलच्या भविष्यवाण्या आहेत, ज्यातील अनेक गोष्टी खऱ्या ठरल्या आहेत.

