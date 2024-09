क्रिकेट

On This Day: फ्लिंटॉफने 'कळ' काढली, Yuvraj Singh ची सटकली अन् स्टुअर्ट ब्रॉडची धुलाई झाली, ६ चेंडू ६ Six ची कहाणी...

On This Day in 2007 : युवराज सिंगने २००७च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडविरुद्ध वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम नोंदवला होता.