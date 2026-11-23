Johnathan Thurston bizarre hit wicket dismissal video: क्रिकेटच्या मैदानावर कधी काय घडेल, याचा नेम नाही! ऑस्ट्रेलियात झालेल्या टी२० गोल्ड क्लॅश सामन्यात असाच एक भन्नाट प्रसंग पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलियाचा माजी रग्बी लीग स्टार जॉनथन थर्स्टन केर्न्स येथे झालेल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात विचित्र पद्धतीने बाद झाला. जॉनथनची विकेट पाहून अम्पायरसह साऱ्यांनाच हसू आले आणि क्रिकेटच्या मैदानावर एक मजेशीर प्रसंग अनुभवायला मिळाला. .रग्बीचे मैदान सोडून क्रिकेटच्या मैदानावर उतरलेल्या थर्स्टनला, टीम फूटी आणि टीम क्रिकेट यांच्यातील प्रदर्शनीय सामन्यादरम्यान विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलिया रग्बी लीगचा माजी कर्णधार फलंदाजी करत असताना त्याच्या जांघेत चेंडू लागला आणि त्यानंतर तितक्याच लाजिरवाण्या पद्धतीने तो बाद झाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.INDIA A VS PAKISTAN A: पाकिस्तानकडून वाईट हरले, आता टीम इंडिया Semi Final ला कशी पोहोचणार? पुन्हा एकदा पाकड्यांचं तोंड पाहावं लागणार; पुढचा सामना केव्हा होणार?.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियाववर चर्चेचा विषय ठरला आहे. थर्स्टनला नको त्या जागेवर चेंडू लागला आणि तो गर्रकन फिरला. त्याच्या हातातून बॅट निसटली व ती यष्टिंवर जाऊन आदळली.. या विलक्षण बाद होण्यामुळे खेळाडू आणि प्रेक्षक हसत होते, तर थर्स्टनने मात्र ही घटना खिलाडूवृत्तीने घेतली. तो बाद झाल्यानंतर हसताना दिसला, ज्यामुळे तो क्षण अधिकच मनोरंजक बनला. .या स्पर्धेत वेस्ट इंडिजचे महान खेळाडू ब्रायन लारा हा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू मॅथ्यू हेडन, मायकल हसी आणि उस्मान ख्वाजा यांच्यासोबत 'टीम क्रिकेट'मध्ये सामील झाला होता. ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टीरक्षक ॲडम गिलक्रिस्ट, टेनिसपटू ॲश बार्टी, डॅरेन लेहमन आणि एएफएलचे महान खेळाडू गॅरी एबलट ज्युनियर हे देखील या दिग्गज खेळाडूंच्या यादीत होते..दरम्यान, टीम फूटीमध्ये थर्स्टनसोबत माजी एनआरएल स्टार सॅम बर्जेस आणि एएफएलचे दिग्गज जोएल सेलवूड, डस्टिन मार्टिन, निक रिव्होल्ट, डेल थॉमस व मार्क मर्फी यांचा समावेश होता. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज टिम साऊदी आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज ब्रॅड हॉज हे देखील वाईल्डकार्ड निवडी म्हणून संघात सामील झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.