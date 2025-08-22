२८ चेंडूंत १०३ धावा! मुंबई इंडियन्सच्या संघाची अविश्वसनीय कामगिरी; Jordan Cox, सॅम कुरन यांनी मॅच जिंकवली

‘द हंड्रेड’ स्पर्धेत ओव्हल इन्क्विन्सिबल्सने अवघ्या २८ चेंडूत १०३ धावा फटकावत अप्रतिम विजय मिळवला.ट्रेंट रॉकेट्सविरुद्धच्या या सामन्यात शेवटच्या टप्प्यात संघाने आक्रमक फलंदाजी करत सामना हिसकावून घेतला.जॉर्डन कॉक्सने तुफानी खेळी करत चौकार-षटकारांचा वर्षाव केला, सॅम करननेही सोबत दिली .Oval Invincibles scripted a historic win in The Hundred : दी हंड्रेड लीगमधील ओव्हल इन्क्विन्सिबल्स संघाने अविश्वसनीय विजय मिळवताना ट्रेंट रॉकेट्स संघाला अचंबित केले. १०० चेंडूंत १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओव्हलने ६० चेंडूंत ७० धावाच केल्या होत्या आणि त्यांना ४० चेंडूंत १०२ धावा करायच्या होत्या. जॉर्डन कॉक्स व सॅम कुरन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि २८ चेंडूंत १०३ धावा करून मॅच जिंकून दिली. ६ विकेट्स व ११ चेंडू राखून ओव्हलने हा सामना जिंकला..प्रथम फलंदाज करणाऱ्या ट्रेंटने १०० चेंडूंत ७ बाद १७१ धावा केल्या. जो रूटने ४१ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ७६ धावांची वादळी खेळी केली. त्याला रेहान अहमद ( २८) व जॉर्ड लिंडे ( २५) यांची साथ मिळाली. ओव्हलच्या टॉम कुरन व राशिद खान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .श्रेयस अय्यरचा पुन्हा भ्रमनिरास! ODI कर्णधारपदाचे केवळ 'गाजर'; BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका, इथेही शुभमन गिलला संधी....लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओव्हलने ३८ धावांत दोन्ही सलामीवीर गमावले. विल जॅक्स ( ९) व तवांडा मुयेये ( २०) हे माघारी परतले होते. जॉर्डन व सॅम यांनी मोर्चा सांभाळला आणि ९६ धावांची भागीदारी केली. सॅमने २४ चेंडूंत २ चौकार व ६ षटकारांसह ५४ धावांची खेळी केली, तर जॉर्डन ३२ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षकारासह ५८ धावांवर नाबाद राहिला. .ओव्हलची विजयी वाटचाल६० चेंडूंत २ बाद ७० धावा : विजयासाठी ४० चेंडूंत १०२ धावांची गरज६५ चेंडूंत २ बाद ८९ धावा : विजयासाङी ३५ चेंडूंत ८३ धावांची गरज७० चेंडूंत २ बाद १२१ धावा : विजयासाठी ३० चेंडूंत ५१ धावांची गरज८९ चेंडूंत ४ बाद १७३ धावा : विजयावर शिक्कामोर्तब.Rinku Singh: ३२ चेंडूंत ५३ धावांवर होता, मग पुढील १६ चेंडूंत पूर्ण केले शतक; रिंकूचा 'वन मॅन शो'... ७ चौकार अन् ८ षटकारांचा पाऊस .डोनोव्हन फरेराने ५ चेंडूंत १४ धावांची खेळी केली. या विजयासह ओव्हल संघ ६ सामन्यानंतर २० गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे. ट्रेंट १६ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. ओव्हल संघाच्या मालकी हक्काचा काही भाग मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीने खरेदी केला आहे आणि ते पुढील हंगामात या संघाचे नावही बदलण्याच्या तयारीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.