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"बॅग भर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीचा विचार करायला हवा!"; कुलदीप यादवला आता निर्णय घ्यावाच लागेल... कोणी दिलाय हा सल्ला?

Kuldeep Yadav snub sparks retirement debate: इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डेसाठी कुलदीप यादवला पुन्हा एकदा भारतीय संघाबाहेर ठेवण्यात आल्यानंतर माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफ याने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. कैफच्या मते, वारंवार डावलले जात असल्याने कुलदीपने आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा.
Mohammad Kaif questioned Kuldeep Yadav's future in international cricket

Mohammad Kaif questioned Kuldeep Yadav's future in international cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why was Kuldeep Yadav dropped from 3rd ODI against England? भारतीय संघात प्रमुख गोलंदाज नसतानाही अनुभवी कुलदीप यादवला इंग्लंड दौऱ्यावर एकही सामना खेळण्याची संधी दिली गेली नाही. कुलदीपला तिसऱ्या वन डे सामन्यात संधी न मिळल्यामुळे आता त्याने निवृत्तीचा विचार करायला हवा, असा सल्ला भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफने ( Mohammad Kaif) त्याला दिला आहे. कुलदीप मागील महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध शेवटची वन डे मॅच खेळला होता. त्याला इंग्लंड मालिकेत संधी मिळायला हवी होती, परंतु तिन्ही सामन्यात तो बाकावर बसून राहिला.

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