"बॅग भर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीचा विचार करायला हवा!"; कुलदीप यादवला आता निर्णय घ्यावाच लागेल... कोणी दिलाय हा सल्ला?

Why was Kuldeep Yadav dropped from 3rd ODI against England? भारतीय संघात प्रमुख गोलंदाज नसतानाही अनुभवी कुलदीप यादवला इंग्लंड दौऱ्यावर एकही सामना खेळण्याची संधी दिली गेली नाही. कुलदीपला तिसऱ्या वन डे सामन्यात संधी न मिळल्यामुळे आता त्याने निवृत्तीचा विचार करायला हवा, असा सल्ला भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफने ( Mohammad Kaif) त्याला दिला आहे. कुलदीप मागील महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध शेवटची वन डे मॅच खेळला होता. त्याला इंग्लंड मालिकेत संधी मिळायला हवी होती, परंतु तिन्ही सामन्यात तो बाकावर बसून राहिला..गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या परदेशातील बऱ्याच सामन्यांमध्ये कुलदीपला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यातून वॉशिंग्टन सुंदरने माघार घेतल्यानंतर कुलदीपला तिसऱ्या सामन्यात संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण, संघ अक्षर पटेल आणि चार जलदगती गोलंदाजांसह मैदानावर उतरला..आमच्याकडे १-२ मॅच खेळू शकतील असेही खेळाडू नाहीत! शुभमन गिलने पराभवाचं खापर 'फिटनेस'वर फोडले; म्हणाला, वर्ल्ड कपमध्ये...."बॅग भरावी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला एकदाचं रामराम ठोकावा, असा विचार कुलदीप करत असावा. तिसऱ्या वन डे सामन्यात तुमच्याकडे जसप्रीत बुमराह नाही, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्थी नाही आणि तरीही कुलदीपला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळत नाही. लॉर्ड्सवर भारताचा गोलंदाजीचा मारा एकांगी होता आणि त्यात वैविध्यतेचा अभाव होता. डावखुरा फिरकीपटू उपयुक्त ठरला असता. लक्षात ठेवा, त्याने ११८ वन डे सामन्यांत १९४ विकेट्स घेतल्या आहेत. मला असं वाटतं ही आकडेवारी काही महत्त्वाची वाटत नाही, " असे कैफने त्याच्या ट्विटर हँडलवर लिहिले..या सामन्यात नाणेफेकीच्या वेळी शुभमन गिलने स्पष्टपणे सांगितले की," भारताने मुद्दाम चार वेगवान गोलंदाजांना संधी दिली आहे, कारण त्यांना वाटते की मधल्या षटकांमध्ये ते अधिक प्रभावी ठरतात." पण इतर बहुतेक सामन्यांमध्ये, संघाने वेगवान अष्टपैलू खेळाडू तयार न केल्यामुळे कुलदीपच्या कारकिर्दीला अडथळा निर्माण झाला आहे. जेव्हा हार्दिक पांड्या दुखापतग्रस्त नसतो आणि नियमितपणे खेळतो, तेव्हा संघाला अक्षरसारख्या फिरकी अष्टपैलू खेळाडूला किंवा तिसऱ्या वेगवान गोलंदाजाला वगळून कुलदीपला खेळवण्यासाठी पुरेशी खोली मिळते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.