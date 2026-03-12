हे, भाऊ शोभतात! बांगलादेशचे दोन्ही फलंदाज एका दिशेला, पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी काय केलं पाहा Video Viral

PAK vs BAN 1st ODI Turns Comedy: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचं अपयश विसरून आता आम्ही २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी जोर लावणार आहे, पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदीची डरकाळी बांगलादेशने फुस्सsssss केली.. बांगलादेशने पहिल्याच वन डे सामन्यात पाकिस्तानवर ८ विकेट्स व २०९ चेंडू राखून विजय मिळवला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान बांगलादेशला वगळले म्हणून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) जी नाटकं केली, ते सर्वांना माहित आहेतच... बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यासाठी पीसीबीचे आभारही मानले आणि आता दोघंही वन डे मालिकेत एकमेकांविरुद्ध खेळत आहेत. पहिल्या सामन्यातील एक असा प्रसंग सध्या चर्चेत आहे आणि यामुळे दोन्ही संघांची थट्टा केली जात आहे..बांगलादेशचा गोलंदाज नाहीद राणाने ७ षटकांत २४ धावा देताना ५ विकेट्स घेताना पाकिस्तानच्या संपूर्ण संघाला ११४ धावांवर माघारी जाण्यास भाग पाडले. मेहिदी हसन मिराझने २९ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या, तर तस्किन अहमद व मुस्ताफिजूर रहमान यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपले. पाकिस्तानने ८२ धावांवर ९ विकेट्स गमावल्या होत्या, फहीम अश्रफच्या ३७ धावांनी संघाला ११४ धावांपर्यंत पोहोचवले. सलामीवीर साहिबजादा फरहानने २७ धावा केल्या..BCCI ला सचिन तेंडुलकर नकोसा झालेला? निवृत्तीबाबत विचारणा केलेली; मास्टर ब्लास्टरला बसलेला धक्का, १३ वर्षानंतर सत्य समोर... .बांगलादेशने १५.१ षटकांत २ विकेट्सच्या मोबदल्यात हे लक्ष्य सहज पार केले. सलामीवीर सैफ हसनला ( ४) शाहीनने बाद केले, त्यानंतर तंझिद हसन व नजमूल होसैन शांतो यांनी ८२ धावांची भागीदारी केली. शांतो ( २७) १४ व्या षटकात मोहम्मद वासीमच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. हसनने ४२ चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह नाबाद ६७ धावा करून संघाला विजय मिळवून दिला..या सामन्यात बांगलादेशच्या फलंदाजाला रन आऊट करण्याची संधी तयार झाली होती. बांगलादेशचे दोन्ही फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर होते. तेव्हा गोलंदाज शाहीनही त्याच दिशेने पळाला.. पण पाकिस्तान क्षेत्ररक्षकाने नॉन स्ट्रायकर एंडवर डायरेक्ट हिट मारण्याचा प्रयत्न केला, जो फसला. तोपर्यंत बांगलादेशचा फलंदाज पुन्हा नॉन स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने पळाला होता. त्याला रन आऊट करता आले असते, परंतु दुसरा क्षेत्ररक्षक चेंडू फेकण्याआधीच पडला अन् बांगलादेशच्या फलंदाजाला जीवदान मिळाले. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.