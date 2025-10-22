Cricket

PAK vs SA 2nd Test: तरुणांनी माती खाल्ली, तिथे 'वयस्कर' खेळाडूने पाकिस्तानची लाज वाचवली! मोडला ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, पण...

Asif Afridi oldest debutant five wicket haul : कराची कसोटीत पाकिस्तानचा अनुभवी फिरकीपटू असीफ आफ्रिदी याने इतिहास रचला आहे. तब्बल ३८ व्या वर्षी पदार्पण करताना त्याने पाच बळी घेतले आणि तब्बल ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.
Asif Afridi created history in Karachi by becoming the oldest bowler to claim a five-wicket haul on Test debut

Pakistan vs South Africa 2nd Test Karachi highlights : पाकिस्तान-दक्षिण आफ्रिका दुसरी कसोटीत रंगतदार अवस्थेत आहे. पाकिस्तानच्या पहिल्या डावातील ३३३ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने तिसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ८ बाद २८५ धावा केल्या आहेत. २३५ धावांवर आठवी विकेट गमावल्यानंतर भारतीय वंशाचा सेनुरन मुथूसामी मैदानावर उभा राहिला आहे आणि त्याच्या नाबाद ४८ धावांनी पाकिस्तानला घाम गाळायला लावले आहे. दरम्यान, या कसोटीत ३८ वर्ष व ३०१ दिवसांच्या आसिफ आफ्रिदीने ( Asif Afridi ) पदार्पण केले आणि पाच विकेट्स घेऊन त्याने ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.

