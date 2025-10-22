PAK vs SA 2nd Test: तरुणांनी माती खाल्ली, तिथे 'वयस्कर' खेळाडूने पाकिस्तानची लाज वाचवली! मोडला ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, पण...

Pakistan vs South Africa 2nd Test Karachi highlights : पाकिस्तान-दक्षिण आफ्रिका दुसरी कसोटीत रंगतदार अवस्थेत आहे. पाकिस्तानच्या पहिल्या डावातील ३३३ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेने तिसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ८ बाद २८५ धावा केल्या आहेत. २३५ धावांवर आठवी विकेट गमावल्यानंतर भारतीय वंशाचा सेनुरन मुथूसामी मैदानावर उभा राहिला आहे आणि त्याच्या नाबाद ४८ धावांनी पाकिस्तानला घाम गाळायला लावले आहे. दरम्यान, या कसोटीत ३८ वर्ष व ३०१ दिवसांच्या आसिफ आफ्रिदीने ( Asif Afridi ) पदार्पण केले आणि पाच विकेट्स घेऊन त्याने ९२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला..आफ्रिदी हा पाकिस्तानकडून कसोटीत पदार्पण करणारा तिसरा वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. त्याने २६ वर्षांपूर्वी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते आणि त्यानंतर राष्ट्रीय संघाच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी त्याला १६ वर्ष वाट पाहावी लागली. त्याने कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी दोन विकेट्स घेतल्या होत्या आणि आज आणखी तीन विकेट्स घेत इतिहास रचला. पदार्पणात कसोटी डावात पाच विकेट्स घेणारा तो सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. यापूर्वी हा विक्रम इंग्लंडच्या चार्ल्स मॅरिओट ( England leg-spinner Charles Marriott ) यांच्या नावावर होता..IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले....चार्ल्स यांनी ११३३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३७ वर्ष व ३३३ दिवसांचे असताना पदार्पण केले आणि ३७ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. त्याच कसोटीच्या दुसऱ्या डावात चार्ल्स यांनी ५९ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्यानंतर वेस्ट इंडिजच्या हायनेस जॉन्सन यांनी १९४८ इंग्लंडविरुद्ध ४१ धावा ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. तेव्हा ते ३७ वर्ष व २५९ दिवसांचे होते. जॉन ट्रेइकॉस यांनी झिम्बाब्वेकडून ४५ वर्ष व २१५ दिवसांचे असताना पदार्पणात भारताविरुद्ध ८६ धावांत पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. पण, त्याआधी त्यांनी तीन कसोटी सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व केले होते. .कसोटी क्रिकेटमध्ये डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या वयस्कर खेळाडूंमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या बेर्ट आयरोनमाँगर हे अव्वल आहेत. १९३२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मेलबर्न कसोटीत त्यांनी ४९ वर्ष व ३११ दिवसांचे असताना पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याआधी १९२८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्याच डॉन ब्लॅकीए यांनी ४६ वर्ष व २६८ दिवसांचे असातना इंग्लंडविरुद्ध असा पराक्रम केला होता. या यादीत जॉन ट्रेइकॉस ( ४५ वर्ष व १५४ दिवस झिम्बाब्वे वि. भारत, १९९२), क्लेरिए ग्रिमेट ( ४४ वर्ष व ६५ दिवस ऑस्ट्रेलिया वि. दक्षिण आफ्रिका, १९३६) आणि फ्रँक वूली ( ४२ वर्ष व २४२ दिवस इंग्लंड वि. न्यूझीलंड, १९३०) यांचा क्रम येतो. .Sarfaraz Khan : रिषभ पंतमुळे भारत अ संघात सर्फराजची निवड झाली नाही; युवा फलंदाजाला संघात स्थान मिळण्यासाठी दिला गेलाय सल्ला....पाकिस्तानसाठी कसोटी डावात पाच विकेट्स घेणारा आसिफ आफ्रिदी हा दुसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. नोमान अलीने ३९ वर्ष व ५ दिवसांचा असातना याच मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर आफ्रिदीचा क्रमांक येतो. त्याने मोहम्मद नाझीर यांचा १९८३ सालचा भारताविरुद्धचा ३७ वर्ष व २११ दिवसांचा असताना केलेला विक्रम मोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.