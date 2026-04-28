भारतीय गोलंदाजांना झोडावंस वाटतं! मिसुरडंही न फुटलेल्या पाकिस्तानी फलंदाजाची धमकी; म्हणतो, ते समोर आले की...

Pakistan batter Hasan Nawaz interview controversy: भारत-पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेट सामना हा तणावपूर्ण असतोच... मैदानावर, मैदानाबाहेर तो तणाव जाणवतो... त्यात पाकिस्तानचा २३ वर्षीय फलंदाज हसन नवाझ याने वादग्रस्त विधान केले आहे. त्याने एका स्थानिक टीव्ही मुलाखतीत केलेले वक्तव्य असभ्य होते, यावर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील क्रिकेट चाहते सहमत आहेत. पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मध्ये क्वेटा ग्लॅडिएटर्सकडून खेळताना त्याने २९१ धावा केल् आहेत. पत्रकार कादिर ख्वाजा यांनी फलंदाजी करताना कोणत्या गोलंदाजांचा सामना करायला आवडेल, असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तराची एक क्लिप मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली, ज्यामुळे अनेक प्रेक्षकांकडून टीका झाली.."मला सर्व भारतीय गोलंदाजांचा तिरस्कार आहे", असे नवाजचे विधान सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. त्याला कोणाविरुद्ध फलंदाजी करायला आवडते, या प्रश्नाला त्याने प्रांजळपणे उत्तर दिले. पाकिस्तानच्या या फलंदाजाने भारत आणि त्यांच्या गोलंदाजांचा उल्लेख केला. गेल्या वर्षी श्रीलंका आणि त्यानंतरच्या तिरंगी मालिकेत खराब कामगिरीमुळे त्याला वन डे आणि ट्वेंटी-२० संघातून वगळण्यात आले होते. क्रिकेट विश्वात असा कोणता वेगवान गोलंदाज आहे, ज्याच्याविरुद्ध त्याला फलंदाजी करून धावांचा पाऊस पाडायला आवडेल? असा प्रश्न ख्वाजाने या युवा खेळाडूला विचारला.."भारताविरुद्ध खेळताना मला अधिक प्रेरणा मिळते. माझ्यासमोर भारताचा कोणताही गोलंदाज आला, तर त्याला चोपण्याची माझी इच्छा आहे. मी त्यांच्या गोलंदाजीवर धावांचा पाऊस पाडायला उत्सुक आहे. मला त्यांच्या सर्व गोलंदाजांचा तिरस्कार वाटतो," असं नवाझने त्या क्लिपमध्ये मिश्किलपणे म्हटले. . नवाझला या विधानानंतर नेटकऱ्यांनी ट्रोल केले आहे. भारताविरुद्ध तो एकमेव ट्वेंटी-२० सामना खेळला आणि त्यात त्याला फक्त पाच धावा करता आल्या होत्या, याची नेटकऱ्यांनी आठवण करून दिली..नवाझने ४ वन डे सामन्यांत ११३ धावा केल्या आहेत. तर २५ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १ शतकासह ४५७ धावा आहेत.