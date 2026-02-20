Women's Asia Cup Rising Stars : पाकिस्तान ५६ धावांवर All Out! भारताविरुद्ध फायनल खेळण्याचे स्वप्न भंगले

Pakistan miss final against India Women: भारत-पाकिस्तान यांच्यात जेतेपदाचा सामना पाहण्याची संधी हुकली आहे. महिलांच्या आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पाकिस्तानचा संघ ५६ धावांत गार झाला आणि बांगलादेशने ५४ धावांनी विजय मिळवला. भारतीय महिलांनी पहिल्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेला नमवून आधीच फायनल गाठली होती. त्यामुळे आता जेतेपदाच्या लढतीत भारत-बांगलादेश समोरासमोर असणार आहे..कर्णधार फहिमा खातूनच्या नाबाद ४० धावांमुळे बांगलादेशच्या महिला संघाने २० षटकांत ८ बाद ११० धावांपर्यंत मजल मारली. सर्मिन सुलताना ( १५), शमिमा सुलताना ( १३) व इश्मा तंजिम ( १२) या आघाडीच्या फलंदाजांनी दुहेरी धावसंख्या गाठली. या चौघींशीवाय बांगलादेशच्या अन्य फलंदाजांना एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानावे लागले. पाकिस्तानच्या हफसा खालिदने दोन विकेट्स घेतल्या..IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सला धक्का! १४.२० कोटींचा फलंदाज मॅच सुरू असताना अचानक जमिनीवर कोसळला, झाली गर्दी अन्... Video.लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १६.४ षटकांत ५६ धावांत तंबूत परतला. सलामीला आलेली शवाल जुल्फिकार ( १४) ही सर्वाधिक धावा करणारी ठरली. बांगलादेशच्या संजिता मेघलाने ३, फहिमा खातूनने दोन विकेट्स घेतल्या. फरिहा त्रिस्ना, फतेमा जहान व फर्जना इस्मिन यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..भारतीय महिला संघाचा दणदणीत विजयपहिल्या उपांत्य फेरीत भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेचा ५ विकेट्स व ३९ चेंडू राखून पराभव केला. संजना कविंडी ( ३१) व शशिनी गिम्हानी ( २२) यांच्या खेळीच्या जोरावर श्रीलंकेने ११८ धावांपर्यंत मजल मारली. भारताच्या राधा यादवने चार, तर तनुजा कनवार व प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. भारताने हे लक्ष्य १३.३ षटकांत पार केले. दिनेश वृंदाने २० चेंडूंत ४२ धावांची खेळी केली. कर्णधार राधा यादवने १८ चेंडूंत नाबाद ३१ धावा चोपल्या. अनुष्का शर्मानेही १८ चेंडूंत २७ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.