पाकिस्तान क्रिकेटची 'सर्कस' सुरूच! मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमदला नोकरीवरून काढलं; ७ खेळाडूंची मालिका सुरू असताना हकालपट्टी...

Pakistan vs England third Test latest news: पाकिस्तान क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा सर्कस पाहायला मिळाली.. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशा पिछाडीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) कठोर निर्णय घेतला. त्यांनी तिसऱ्या कसोटीपूर्वी मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद, गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांच्यासह सात खेळाडूंची हकालपट्टी केली. ९ सप्टेंबरपासून तिसरी कसोटी एडबस्टन येथे खेळवली जाणार आहे. .बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील संघाची या मालिकेत अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे, तीन सामन्यांच्या मालिकेत ते २-० ने पिछाडीवर असून २०२५-२७ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (WTC) स्पर्धेच्या गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर घसरले आहेत. लीड्समध्ये पहिला सामना एक डाव आणि १०४ धावांनी गमावल्यानंतर लॉर्ड्स कसोटीत त्यांना १९४ धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला. ( हे पण वाचा : Vaibhav Sooryavanshi: १५ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक पराक्रम, १९६९ साली झालेली अशी ऐतिहासिक खेळी! बाद कसा झाला ते पाहा Video) .बाबर आझमच्या गैरहजेरीत पहिल्या कसोटीत संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या सलमान अली आघाला मालिकेतून बाहेर फेकले आहे. त्याला दुसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनमध्येही जागा दिली गेली नव्हती. सर्फराज अहमदला नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर माईक हेसन यांना मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी घेण्यास सांगितली आहे. हेसन सध्या पाकिस्तानच्या मर्यादित षटकांच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत..लॉर्ड्स कसोटी संपल्यानंतर संघातून सात खेळाडूंना मुक्त करण्यात आले आहे. या खेळाडूंमध्ये मोहम्मद रिझवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आघा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अवैस जफर आणि खुर्रम शहजाद यांचा समावेश आहे. त्यांच्याजागी सात बदली खेळाडूंची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. ज्यात कसोटी स्तरावर पदार्पण न केलेल्या पाच आणि आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेल्या दोन खेळाडूंचा समावेश आहे. ( हे पण वाचा : Vaibhav Sooryavanshi ची विकेट पडताच संघ कोसळला; अवघ्या १०५ धावांत १० फलंदाज OUT, सामना २६६-२६६ असा बरोबरीत, पुढे काय?).बदली म्हणून जाहीर झालेल्या खेळाडूंमध्ये, फलंदाज सैम अयुब आणि अब्दुल्ला फजल यांनी अनुक्रमे ८ व २ कसोटी सामने खेळले आहेत. तेच अष्टपैलू अराफत मिन्हास याने पाकिस्तानसाठी तीन वन डे व ४ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. याशिवाय जलदगती गोलंदाज मोहम्मद इम्रान ज्यु., यष्टिरक्षक फलंदाज साद बैग, मोहम्मद इम्रान आणि रझउल्लाह यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.