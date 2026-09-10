Pakistan Cricket : पाकिस्तानचे दोन सीनियर खेळाडू निघाले 'गद्दार'? सायबर क्राईमने पाठवले समन्स, लॉर्ड्स कसोटीत Fixing ची शंका

Pakistan cricketers summoned by cyber crime agency: पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये रोज नवीन ड्रामा पाहायला मिळतोय. इंग्लंड दौऱ्यावर पहिल्या दोन कसोटीत लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर, रोज पाकिस्तान क्रिकेटचे नवीन किस्से ऐकायला मिळत आहेत. दुसऱ्या कसोटीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) सात खेळाडू व मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांना घरी पाठवले. आता एवढे बदल करूनही तिसऱ्या कसोटीत संघ मार खातोय आणि त्यात नवीन वृत्त समोर आले आहे. पाकिस्तानच्या संघातील दोन सीनियर खेळाडूंना राष्ट्रीय सायबर क्राईम तपास यंत्रणेने ( NCCIA) समन्स पाठवले आहे..पाकिस्तानचा माजी कर्णधार मोहम्मद रिझवान ( Mohammad Rizwan ) आणि इमाम उल हक ( Imam-ul-Haq ) यांना NCCIA ने चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. दुसऱ्या कसोटीनंतर घरी पाठवण्यात आलेल्या सात खेळाडूंमध्ये ही दोघंही होती आणि पीसीबीने सर्व खेळाडूंचे फोन जप्त केले होते. रिझवान व इमाम यांच्या फोनमधून मिळालेल्या डाटाची चौकशी करण्यासाठी हे समन्स असल्याचा दावा GEO ने केला आहे. एनसीसीआयएने तिसऱ्या एका अज्ञात क्रिकेटपटूलाही समन्स बजावले असून, आता तपासाचा भाग म्हणून या माहितीची तपासणी केली जाईल..Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन.एनसीसीआयए ही गृह मंत्रालयाच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली येते, ज्याचे प्रमुख मोहसिन नक्वी आहेत आणि ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचेही अध्यक्ष आहेत. पाकिस्तानला लॉर्ड्स कसोटीत सपाटून मार खावा लागला आणि त्या सामन्यातील रिझवान व इमाम यांची भूमिका संशयाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. इमामच्या पोटरीला दुखापत झाली आणि त्यानंतर ना त्याने क्षेत्ररक्षण केले, ना फलंदाजीला उतरला. रिझवानला दोन्ही डावांत मिळून केवळ ८ धावाच करता आल्या..या सामन्यानंतर पीसीबीने सर्व खेळाडूंचे फोन ताब्यात घेतले आणि त्यातला डाटा गोळा केल्यानंतर ते खेळाडूंना परत केले. सुरुवातीला, पाकिस्तानी माध्यमांनी इमाम आणि रिझवान या दोघांनाही त्यांच्या कामगिरीबद्दल पीसीबी चौकशीला सामोरे जावे लागेल, असे म्हटले होते. पण जेव्हा बोर्डाने ‘अंतर्गत शिस्तभंगाची चौकशी’ करत असल्याची पुष्टी केली, तेव्हा हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले..ENG vs PAK: पासपोर्ट नव्हता, फोन बंद, कोचने बाईकवरून शोधलं... जो रुटला बाद करणारा पाकिस्तानचा रझाउल्लाह कसा पोहचला इंग्लंडमध्ये?."शिस्त आणि वर्तणुकीसंदर्भात माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनंतर पीसीबीने अंतर्गत शिस्तभंगाची चौकशी सुरू केली आहे, ज्याचा सध्या अंतर्गत आढावा घेतला जात आहे," असे पीसीबीचे माध्यम आणि डिजिटल कम्युनिकेशन संचालक, अमीर मीर यांनी सोशल मीडियावर एका निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.