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Pakistan: इंग्लंडमध्ये पाकिस्तानची लाजिरवाणी कामगिरी; इमाम रिजवान मायदेशी परतणार? PCBच्या बैठकीत मोठे निर्णय, सरफराजच्या पदावरही टांगती तलवार

Pakistan Cricket Team: इंग्लंडविरुद्ध सलग दोन कसोटी सामन्यांत पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. इमाम-उल-हक आणि मोहम्मद रिजवान यांना मायदेशी परत बोलावण्याची चर्चा असून PCBच्या बैठकीत संघाच्या कामगिरीवर गंभीर चर्चा झाली आहे.
Pakistan Cricket Team

Pakistan Cricket Team

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Pakistan Cricket Team: इंग्लंड दौऱ्यावर पाकिस्तानच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. सलग दोन कसोटी सामन्यांमध्ये मोठा पराभव झाल्यानंतर आता संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिजवान आणि सलामीवीर इमाम उल हक यांना दौरा संपण्यापूर्वीच मायदेशी पाठवलं जाऊ शकतं, अशी माहिती समोर आली आहे.

पाकिस्तानला लीड्समध्ये झालेल्या पहिल्या कसोटीत इंग्लंडने डाव आणि १०३ धावांनी पराभूत केलं होतं. त्यानंतर लॉर्ड्सवरील दुसऱ्या कसोटीतही पाकिस्तानला १९४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. सलग दोन पराभवांमुळे पाकिस्तानची विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या गुणतालिकेतील स्थितीही खूप खराब झाली आहे.

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