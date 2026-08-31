Pakistan: इंग्लंडमध्ये पाकिस्तानची लाजिरवाणी कामगिरी; इमाम रिजवान मायदेशी परतणार? PCBच्या बैठकीत मोठे निर्णय, सरफराजच्या पदावरही टांगती तलवार

Pakistan Cricket Team: इंग्लंड दौऱ्यावर पाकिस्तानच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. सलग दोन कसोटी सामन्यांमध्ये मोठा पराभव झाल्यानंतर आता संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिजवान आणि सलामीवीर इमाम उल हक यांना दौरा संपण्यापूर्वीच मायदेशी पाठवलं जाऊ शकतं, अशी माहिती समोर आली आहे.पाकिस्तानला लीड्समध्ये झालेल्या पहिल्या कसोटीत इंग्लंडने डाव आणि १०३ धावांनी पराभूत केलं होतं. त्यानंतर लॉर्ड्सवरील दुसऱ्या कसोटीतही पाकिस्तानला १९४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. सलग दोन पराभवांमुळे पाकिस्तानची विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या गुणतालिकेतील स्थितीही खूप खराब झाली आहे..इमाम-रिजवानला मायदेशी बोलावणार?रिपोर्टनुसार, इमाम-उल-हक आणि मोहम्मद रिझवान यांना मायदेशी परत बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या इंग्लंड दौऱ्यावर असलेल्या माध्यमांनीही दुसऱ्या कसोटीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाल्याचं सांगितलं आहे.या बैठकीला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नकवी, मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद, पाकिस्तान सुपर लीगचे CEO सलमान नसीर, माजी क्रिकेटपटू आणि वरिष्ठ निवडकर्ता आकिब जावेद तसेच मर्यादित षटकांच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन उपस्थित होते..WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?.या बैठकीत पाकिस्तानच्या खराब कामगिरीवर गंभीर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. PCB मधील एका सूत्रानुसार, इंग्लंडमधील संघाच्या कामगिरीबद्दल पाकिस्तानमधील वरिष्ठ पातळीवरही नाराजी आहे. दरम्यान, लॉर्ड्स कसोटीदरम्यान स्काय स्पोर्ट्सवर इम्रान खान यांच्या मुलांची मुलाखत प्रसारित झाल्याच्या प्रकरणावरही पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचं सांगण्यात आलं.मात्र, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डसाठी सर्वात मोठी चिंता दुसरीच आहे. ती म्हणजे परदेशात पाकिस्तान क्रिकेट संघाची तयार होत असलेली प्रतिमा आणि मैदानावरील खराब कामगिरी..इमाम-उल-हकसाठी परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी क्षेत्ररक्षण करताना त्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो पाकिस्तानच्या पहिल्या डावात फलंदाजीसाठीही मैदानात उतरला नव्हता.मात्र, त्याच्या दुखापतीची नेमकी गंभीरता किती आहे, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानने दोन कसोटी सामने खेळलेल्या २३ वर्षीय अब्दुल्ला फजलला इंग्लंडला पाठवण्याची तयारी सुरू केल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं आहे..Babar Azam: बाबर आझमने मैदान सोडले! इंग्लंडचा सामना करण्यापूर्वीच माघार घेतली, आयत्यावेळी पाकिस्तान कर्णधाराच्या शोधात.सरफराज अहमदच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्हया बैठकीत माइक हेसन यांच्याकडे कसोटी संघाची जबाबदारी देण्याबाबतही चर्चा झाल्याचं समोर आलं आहे. इंग्लंड दौऱ्याच्या उर्वरित भागात हेसन पाकिस्तानच्या कसोटी संघासोबत राहणार आहेत. हेसन यांची कसोटी संघासोबतची उपस्थिती पाहता पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक सरफराज अहमद यांच्या भूमिकेबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.म्हणजेच, इंग्लंडमधील सलग दोन पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये केवळ खेळाडूंच्याच नाही, तर संघाच्या व्यवस्थापनातही बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.