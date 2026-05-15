WTC POINT TABLE: ICCची पाकिस्तानवर मोठी कारवाई! बांगलादेशकडून हरले, त्यात नवीन संकट; भारताला आव्हान द्यायला गेले अन् आपटले

Pakistan slip in WTC 2025-27 points table: पाकिस्तान क्रिकेट संघाला काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशकडून कसोटीत लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आहे. बांगलादेशने मीरपूर येथे झालेली पहिली कसोटी १०४ धावांनी जिंकली. कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( १०१ व ८७ धावा) याला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. या पराभवामुळे पाकिस्तानला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही मोठा धक्का बसला. त्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषेदने ( ICC) त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. .WTC स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया ( ८७.५०), न्यूझीलंड ( ७७.७८) व दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००) हे तीन संघ फायनलच्या अगदी जवळ आहेत. श्रीलंका ( ६६.६७) हाही शर्यतीत आहे. या पराभवानंतर पाकिस्तान ( ५०.००) शर्यतीत होता, परंतु आयसीसीच्या कारवाईने त्यांना एकदम उचलून लांब फेकले आहे. भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे. मीरपूर येथे बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात वेळेचा विचार करता लक्ष्यापेक्षा आठ षटके कमी पडल्यामुळे पाकिस्तानचे आयसीसी WTC मधील आठ गुण कमी करण्यात आले, तसेच त्यांच्या सामना शुल्काच्या ४० टक्के दंडही आकारण्यात आला..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्स, गतविजेत्या RCBच्या ताफ्यात बदल! प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी 'हे' डाव यशस्वी ठरणार की...?.आयसीसीच्या गुणकपातीमुळे पाकिस्तान WTC गुणतालिकेत केवळ ४ गुणांसह आठव्या स्थानावर घसरला. या सामन्यात बांगलादेशने पाकिस्तानवर १०४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून सर्वांना धक्का दिला. या विजयात नजमुल होसेन शांतो आणि मोनिमुल हक यांनी मोलाची भूमिका बजावली. शांतोचे शतक आणि हकच्या ९१ धावांच्या खेळीच्या जोरावर बांगलादेशने पहिल्या डावात ४१३ धावा केल्या, तर पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बासने पाच बळी घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली..बांगलादेशने पाकिस्तानला ३८६ धावांवर रोखले, ज्यात अझान अवैसने १०३ धावा केल्या आणि त्याला अब्दुल्ला फजलच्या ६० धावांच्या खेळीची साथ मिळाली. यजमान संघाकडून मेहिदी हसनने पाच बळी घेत गोलंदाजीचे नेतृत्व केले आणि बांगलादेशला सामन्यात आघाडीवर ठेवले. दुसऱ्या डावात शांतो आणि हक यांनी अनुक्रमे ८७ आणि ५६ धावांची खेळी करून बांगलादेशला २४०/९ पर्यंत पोहोचवले, त्यानंतर यजमान संघाने डाव घोषित करण्याचा निर्णय घेतला..IPL 2026: अम्पायरला शिवी दिली! Mumbai Indians च्या दिग्गजावर कारवाई; पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात घातला राडा अन्....बांगलादेशने पाकिस्तानला केवळ १६३ धावांवर रोखले. दुसऱ्या डावात नाहिद राणाने पाच बळी घेत पाहुण्या संघाला सर्वबाद केले. दोन सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना १६ मे रोजी सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरू होईल. हा सामना जिंकून मालिका बरोबरीत आणण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल, तर यजमान बांगलादेश पाहुण्या संघाला व्हाईटवॉश देण्याचा प्रयत्न करेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.