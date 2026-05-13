Shahid Afridi चा 'Hilal-e-Imtiaz' पुरस्काराने गौरव; म्हणाला, हा पाकिस्तानसाठी शत्रूविरुद्ध लढणाऱ्या हुतात्म्यांना समर्पित... Video

Pakistan government awards Shahid Afridi for cricket contribution: पाकिस्तानचा माजी अष्टपैलू खेळाडू शाहिद आफ्रिदी याला क्रिकेटमधील त्याच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल 'हिलाल-ए-इम्तियाज' या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या हस्ते त्याला पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. आफ्रिदी म्हणाला की, पाकिस्तानकडून 'हिलाल-ए-इम्तियाज' मिळणे ही त्यांच्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. .माजी कर्णधार म्हणाला की, "लोकांचे प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्यामुळेच मी या टप्प्यावर पोहोचला आहे." आफ्रिदीने हा पुरस्कार मातृभूमीसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांना समर्पित केला. आफ्रिदी म्हणाला, "पाकिस्तानकडून 'Hilal-e-Imtiaz' पुरस्कार मिळणे हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. हा केवळ शाहिद आफ्रिदीचा सन्मान नाही, तर संपूर्ण पाकिस्तानी राष्ट्राचा अभिमान आहे. तुमचे प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. हा पुरस्कारही त्या हुतात्म्यांच्या नावाने आहे." .शाहिद आफ्रिदीने ५२४ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि राष्ट्रीय संघाच्या विविध विजयांमध्ये त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पुरस्काराने सन्मानित होणारा तो वकार युनुस, वसीम अक्रम, इम्रान खान आणि अब्दुल हाफीज करदार यांच्यानंतर हा पुरस्कार मिळवणारा शाहिद चौथा पाकिस्तानी क्रिकेटपटू ठरला. त्याने पाकिस्तानसाठी विक्रमी ३९८ वन डे सामने खेळले आणि त्यात ३९ अर्धशतके आणि सहा शतकांसह ८०६४ धावा केल्या. त्याने नऊ वेळा पाच बळी घेत ३९५ विकेट्स घेतल्या. ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने ९९ सामने खेळून १४१६ धावा केल्या आणि ९८ बळी आपल्या नावावर केले. आफ्रिदीने फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही चमक दाकवली. तो पाकिस्तान सुपर लीग, लंका प्रीमियर लीग, बांगलादेश प्रीमियर लीग, कॅरिबियन प्रीमियर लीग, चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२०, बिग बॅश लीग आणि इंडियन प्रीमियर लीग यांसारख्या स्पर्धांमधील संघांकडून खेळला आहे.