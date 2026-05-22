पाकिस्तानच्या संघात 'सर्कस' सुरूच... ज्याची हकालपट्टी केली, त्यालाच पुन्हा बोलावले; ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर

Babar Azam recalled for Australia ODI series: पाकिस्तान क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा सर्कस पाहायला मिळाली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेसाठी पाकिस्तानने १६ सदस्यीय संघ जाहीर केला. शाहीन आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखालील या संघात वन डे क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणारे अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत. बाबर आझम, शादाब खान, नसीम शाह, हरिस रौफ तसेच बांगलादेशविरुद्ध वन डे सामने न खेळलेला सुफियान मोकीम यांचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या संघात समावेश आहे. बाबरने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तानकडून शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. पीएसएलमध्ये खराब कामगिरी केलेल्या मोहम्मद रिझवानला वगळण्यात आले आहे..या संघात वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पण न केलेले, अहमद दानियाल, अराफत मिन्हास आणि रोहेल नझीर, हे तीन खेळाडू देखील आहेत, या सर्वांनी यापूर्वीच ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. पीसीबीच्या निवेदनानुसार, आजारपणामुळे उस्मान खानचा निवडीसाठी विचार केला गेला नाही, तर मोहम्मद गाझी घोरी आणि नझीर हे दोन प्रमुख यष्टीरक्षक आहेत. पाकिस्तानचा संघ प्रशिक्षण शिबिरासाठी शुक्रवारी इस्लामाबादमध्ये एकत्र येईल..IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या OUT; दोन खेळाडूंचे पदार्पण! वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन.फखर जमान आणि सैम अयुब यांनाही पूर्वीच्या दुखापतींमुळे निवडीसाठी विचारात घेतले गेले नाही आणि ते पीसीबीच्या वैद्यकीय पॅनेलच्या देखरेखीखाली त्यांचे पुनर्वसन सुरू ठेवतील. ऑस्ट्रेलियाचा संघ २३ मे रोजी पाकिस्तानात दाखल होणार असून, तो सर्वप्रथम इस्लामाबादमध्ये उतरेल. पहिला सामना ३० मे रोजी रावळपिंडी येथे, तर इतर दोन सामने २ जून आणि ४ जून रोजी लाहोरमध्ये खेळले जातील..पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात शेवटची द्विपक्षीय वन डे मालिका २०२४ च्या अखेरीस झाली होती, ज्यात पाकिस्तानने २-१ ने विजय मिळवला होता. ऑस्ट्रेलियातील हा त्यांचा २२ वर्षांतील पहिला विजय होता. ऑस्ट्रेलियाने शेवटचा पाकिस्तानचा दौरा वन डे मालिकेसाठी २०२२ मध्ये केला होता, ज्यातही पाकिस्तानने २-१ ने विजय मिळवला होता..Will MS Dhoni Play IPL 2027? महेंद्रसिंग धोनी पुढच्या वर्षी पिवळ्या जर्सीत दिसेल का? ऋतुराज गायकवाडचं उत्तर, नेमकं काय म्हणाला?.पाकिस्तानचा वन डे संघ: शाहीन शाह आफ्रिदी (कर्णधार), सलमान अली आगा (उप कर्णधार), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफत मिन्हास, बाबर आझम, हारिस रौफ, माझ सदाकत, मुहम्मद गाझी घोरी, रोहेल नझीर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादम हुसैन, शादम खान, शादम खान आणि मुहम्मद गाझी घोरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.