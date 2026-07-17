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पाकिस्तानी गोलंदाजावर अपात्रतेची कारवाई! उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याच्याकडून झाला गुन्हा

Mohammad Nawaz doping case explained: पाकिस्तानचा फिरकीपटू मोहम्मद नवाझ याच्यावर आयसीसीने मोठी कारवाई केली आहे.ही घटना पाकिस्तान क्रिकेटसाठी मोठा धक्का मानली जात असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा डोपिंगविरोधी नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीची चर्चा सुरू झाली आहे.
Mohammad Nawaz sanctioned for ICC Anti-Doping Code breach

Mohammad Nawaz sanctioned for ICC Anti-Doping Code breach

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammad Nawaz sanctioned for ICC Anti-Doping Code breach: पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नवाज याच्यावर आयसीसीच्या उत्तेजक विरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी तीन महिन्यांच्या अपात्रतेची कारवाई केली आहे. व्यसनमुक्ती उपचार कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर हा कालावधी एक महिन्यापर्यंत कमी केला जाईल.

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