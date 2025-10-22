Cricket

Jasprit Bumrah : जसप्रीत बुमराहची 'डोकेदुखी' वाढवणारी बातमी! निमित्त ठरतोय पाकिस्तानी... नेमकं काय घडलंय?

Jasprit Bumrah ICC Test Rankings Update 2025: भारतीय संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानचा डावखुरा फिरकीपटू नोमान अली सध्या आयसीसी कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत बुमराहच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.
Updated on

ICC latest Test bowler ranking news: पाकिस्तानचा फिरकीपटू नोमान अली ( Noman Ali) याने भारताचा सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) याचं टेंशन वाढवलं आहे. ताज्या जागतिक कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत नोमान अली हा नंबर १ च्या दिशेने खूप पुढे आला आहे आणि त्याने जसप्रीतच्या क्रमवारीला आव्हान दिले आहे. सध्या भारतीय गोलंदाज नंबर वन कसोटी गोलंदाज आहे. आयसीसीने ताजी क्रमवारी बुधवारी जाहीर केली.

