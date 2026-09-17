Asian Games 2026 Cricket : पाकिस्तानला दुबळ्या थायलंडने रडवले, शेजारी २ चेंडू राखून कसेबसे जिंकले; चीन न खेळताच स्पर्धेबाहेर

China eliminated without playing at Asian Games : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील क्रिकेट सामन्यांना आजपासून सुरूवात झाली आणि पाकिस्तानने पहिलीच मॅच जिंकून थेट उपांत्य फेरीत एन्ट्री घेतली. तेच दुसरीकडे या स्पर्धेत खेळण्यासाठी उत्सुक असलेल्या चीनला मात्र नशिबाने दगा दिला. बांगलादेशविरुद्धचा सामना न झाल्याने त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. दोन वेळच्या सुवर्णपदक विजेत्या पाकिस्तान महिला संघाला मात्र विजयासाठी थायलंडने कडवी टक्कर दिली. .पाकिस्तान विरुद्ध थायलंड सामन्यातही पावसाने खोडा घातला आणि त्यामुळे ११-११ षटकांची मॅच खेळवण्यात आली. थायलंडच्या ४ बाद ९१ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची दमछाक झाली. पाकिस्तानला विजयासाठी २४ चेंडूंत ४४ धावांची गरज असताना फातिमा सनाने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. गुल फेरोझा ( १६) व शवाल जुल्फिकार ( २५) यांनी पाकिस्तानला सकारात्मक सुरुवात करून दिली होती. पण, कामचोम्फूने दोघींना बाद केले आणि सामन्याला कलाटणी मिळाली..Ajit Agarkar च्या जागी कोण? रोहित शर्माशी पंगा महागात पडला, BCCI ने शॉर्टलिस्ट केली दोन नावं, दोघांचेही मुंबई इंडियन्सशी कनेक्शन.सनाने १३ चेंडूंत २१ धावा केल्या आणि फनिता मायाच्या गोलंदाजीवर ती बाद झाली. त्यानंतर पाकिस्तानचा संघर्ष सुरू झाला. पाकिस्तानने दोन चेंडू व ३ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. थायलंडकडून नन्नापत कोचारोएंकाईने ३८ चेंडूंत ४९ धावांची खेळी करून संघाला ११ षटकांत ४ बाद ९१ धावांपर्यंत पोहोचवले. ओनिचा कामचोम्फूने तीन, तर सुनदा चतुरोंग्रातानाने दोन विकेट्स घेतल्या..Asian Games: आशिया कप जिंकल्यानंतर टीम इंडिया पोहचली जपानला! आता कधी होणार सामने? जाणून घ्या Timetable.चीनचं नशीब फुटकं...बांगलादेशला एकही चेंडू न खेळता उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळाला. चीनविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने बांगलादेशला उच्च नामांकन असल्याने पुढेचाल मिळाली. बांगलादेशला उपांत्य फेरीत आता भारत विरुद्ध जपान ( २० सप्टेंबर) यांच्यातल्या विजेत्या संघाशी सामना करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.