T20 World Cup: नामिबियाचा पाकिस्तानला धक्का? आज साखळी फेरीतील अखेरची लढत; सुपर-८ साठी कसं आहे समीकरण?

Pakistan vs Namibia, T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वकरंडकाच्या माजी विजेत्या पाकिस्तान क्रिकेट संघावर स्पर्धेबाहेर होण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. यजमान भारतीय संघाने यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात अ गटामधून ‘सुपर-८’ फेरीत प्रवेश केला आहे. या गटामधून पुढल्या फेरीत प्रवेश करणारा दुसरा संघ कोणता असेल, याबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान-नामिबिया (Pakistan vs Namibia) यांच्यामध्ये आज (ता. १८) कोलंबो येथे लढत रंगणार असून, पाकिस्तानला पुढील फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी विजय आवश्यक असणार आहे अन्यथा त्यांच्यावर स्पर्धेबाहेर होण्याची नामुष्की ओढावू शकणार आहे..T20 World Cup: 'अभिषेक शर्माला दोन सामन्यात भोपळा फोडता आला नसला तरी...', भारताचे प्रशिक्षक नेमकं काय म्हणाले?.भारतीय क्रिकेट संघाने तीन सामन्यांमधून तीनही लढतींमध्ये विजय मिळवताना सहा गुणांची कमाई केली असून, या संघाची सरासरी ‘अधिक ३.०५०’ अशी आहे. भारतीय संघाने ‘सुपर-८’ फेरीमध्ये रुबाबात प्रवेश केला आहे. भारतीय संघाचा नेदरलँड्सविरुद्धचा सामना अद्याप बाकी आहे. या लढतीत भारतीय संघ खेळाडूंची चाचपणी करू शकणार आहे..अ गटामधून अमेरिका संघाने चार लढतींमधून दोन विजयांसह चार गुणांची कमाई केली असून, त्यांची सरासरी ‘अधिक ०.७८८’ अशी आहे. त्यांचा संघ दुसऱ्या स्थानावर विराजमान आहे.पाकिस्तानच्या संघाला (Pakistan Team) तीन सामन्यांमधून चार गुणांची कमाई करता आलेली आहे. पाकिस्तानची सरासरी ‘वजा ०.४०३’ अशी आहे. अमेरिकन संघाची सरासरी ही पाकिस्तानपेक्षा चांगली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला नामिबियाविरुद्धच्या लढतीत विजय मिळवावाच लागणार आहे अन्यथा स्पर्धेबाहेर होण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवण्याची शक्यता आहे.अ गटाची सध्याची स्थिती१) भारत- तीन सामन्यांमधून सहा गुण (अधिक ३.०५०)२) अमेरिका- चार सामन्यांमधून चार गुण (अधिक ०.७८८)३) पाकिस्तान- तीन सामन्यांमधून चार गुण (वजा ०.४०३)४) नेदरलँड्स- तीन सामन्यांमधून दोन गुण (वजा १.३५२)५) नामिबिया- तीन सामन्यांमधून शून्य गुण (वजा २.४४३).नामिबिया पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेतनामिबिया संघाला अद्याप यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात (T20 World Cup 2026) विजयाचे खाते उघडता आलेले नाही. पहिल्या तीनही लढतींमध्ये त्यांचा पराभव झालेला आहे. मात्र, उद्याच्या लढतीत त्यांच्याकडे पाकिस्तानला पराभूत करून त्यांना स्पर्धेबाहेर काढण्याची संधी असणार आहे. नामिबियाचा संघ पाकिस्तानला धक्का देण्याचा प्रयत्न करेल, यात शंका नाही..T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून बाहेर करून Super-8 मध्ये पोहचलेल्या झिम्बाब्वेचं चाहत्यांसोबत अनोखं सेलिब्रेशन; पाहा Video.सलग दुसऱ्यांदा नामुष्की?पाकिस्तानी संघाला नामिबियाकडून पराभव पत्करावा लागल्यास त्यांची सरासरी आणखी खाली येईल. अशा परिस्थितीत त्यांना स्पर्धेबाहेर जावे लागेल. असे झाल्यास २०२४ टी-२० विश्वकरंडकानंतर २०२६ टी-२० विश्वकरंडकातही त्यांचा खेळ साखळीतच खल्लास झालेला असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.