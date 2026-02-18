Cricket

T20 World Cup: नामिबियाचा पाकिस्तानला धक्का? आज साखळी फेरीतील अखेरची लढत; सुपर-८ साठी कसं आहे समीकरण?

Pakistan Face Namibia in Must-Win Clash for Super 8: टी-२० विश्वकरंडकात पाकिस्तान संघावर स्पर्धेबाहेर होण्याचे संकट आहे. भारतीय संघाने सुपर-८ फेरीत प्रवेश केला आहे. पाकिस्तानला नामिबियाविरुद्ध आज विजय आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Pakistan vs Namibia, T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वकरंडकाच्या माजी विजेत्या पाकिस्तान क्रिकेट संघावर स्पर्धेबाहेर होण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. यजमान भारतीय संघाने यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात अ गटामधून ‘सुपर-८’ फेरीत प्रवेश केला आहे. या गटामधून पुढल्या फेरीत प्रवेश करणारा दुसरा संघ कोणता असेल, याबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान-नामिबिया (Pakistan vs Namibia) यांच्यामध्ये आज (ता. १८) कोलंबो येथे लढत रंगणार असून, पाकिस्तानला पुढील फेरीमध्ये पोहोचण्यासाठी विजय आवश्यक असणार आहे अन्यथा त्यांच्यावर स्पर्धेबाहेर होण्याची नामुष्की ओढावू शकणार आहे.

