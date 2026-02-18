T20 World Cup: 'अभिषेक शर्माला दोन सामन्यात भोपळा फोडता आला नसला तरी...', भारताचे प्रशिक्षक नेमकं काय म्हणाले?

Coach Kotak Confident in Abhishek Sharma's Aggressive Intent': टी२० विश्वकरंडक २०२६ स्पर्धेत भारताने आत्तापर्यंत तीन सामने खेळले आहेत. तिन्ही सामन्यात विजय मिळवून सुपर ८ फेरीही गाठली आहे. या तीन सामन्यांपैकी दोन सामन्यात अभिषेक शर्मा खेळला, मात्र या दोन्ही सामन्यात तो शून्यावर बाद झाल्याने त्याच्या फॉर्मबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सुतांशू कोटक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताला पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना नेदरलँड्सविरुद्ध बुधवारी खेळायचा आहे. या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला कोटक बोलत होते. .T20 World Cup: भारताच्या मार्गातील 'मोठा' अडथळा दूर झाला! Super 8s मध्ये आता लिंबूटींबू संघ दिसणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.टी-२० विश्वकरंडक २०२६ स्पर्धेत अभिषेक शर्माला अजून भोपळा फोडता आलेला नाही. हे सत्य असले तरी तो एकदम चांगल्या विचारात आहे. त्याचा आत्मविश्वास जबरदस्त आहे, तेव्हा काळजी करण्यासारखे त्याच्या तंत्रात काहीही झालेले नाही आणि अति विचार करून आम्ही त्याला गोंधळात टाकत नाही, असे भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सुतांशू कोटक म्हणाले.इतर सर्व संघ अभिषेकचा विचार करतात, हे चांगले लक्षण आहे. कारण तो टी-२० प्रकारात धोकादायक फलंदाज असल्याचे प्रत्येकाला वाटत आहे, असे कोटक अभिषेक शर्माबाबत बोलताना म्हणाले..अहमदाबादच्या याच मैदानावर आम्हाला एकूण कदाचित तीन सामने खेळायचे असल्याने इथल्या परिस्थितीशी जमवून घ्यायला मदत होणार आहे. समोर संघ अनुभवात कमी असला तरी चांगला आहे. त्यांच्या संघात अनुभवी खेळाडू आहेत म्हणून आम्ही बाकी सामन्यांप्रमाणे सर्व खासियत करून एकाग्रतेने सामना खेळणार आहोत. आमचे सर्व खेळाडू त्याच तन्मयतेने प्रत्येक सामन्याची तयारी करतात, असे कोटक म्हणाले..गेल्या तीन सामन्यांत संघातील खेळाडूंनी परिस्थिती ओळखून खेळ केला आहे, ज्याचे समाधान मोठे आहे. गेल्या सामन्यात फलंदाजांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली. टी-२० क्रिकेटमध्ये धोका पत्करावा लागतो आणि सतत आक्रमक फलंदाजीचा विचार करावा लागतो, पण कधी कधी संघाची गरज ओळखून बदल करावा लागतो, जसा पहिल्या सामन्यात सूर्यकुमारने केला आणि गेल्या सामन्यात तिलक वर्माने केला, असे कोटक म्हणाले..T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेतून बाहेर करून Super-8 मध्ये पोहचलेल्या झिम्बाब्वेचं चाहत्यांसोबत अनोखं सेलिब्रेशन; पाहा Video.फलंदाजीबाबत अधिक काही विचार करायची गरज वाटत नाही. किशनबद्दल बोलायचे झाले, तर त्याने संघात परत आल्यापासून वेगळीच चमक दाखवली आहे. तो प्रगल्भ झाला आहे आणि फलंदाजी करताना कोणत्या चेंडूवर फटका मारायचा याबाबतचा त्याचा अंदाज बरोबर यायला लागला आहे, असे विचार कोटक यांनी मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.