मी खिलाडूवृत्ती दाखवली असती! Run Out वर सलमान अली आघाची प्रतिक्रिया; सचिनला बाद केले तेव्हा विसरलेले sportsmanship

Spirit of cricket debate after BAN vs PAK run out incident: पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातला दुसरा सामना गाजला तो सलमान अली आघाच्या ( Salman Ali Agha Run Out) वादग्रस्त रन आऊटमुळे... मोहम्मद रिझवानसोबत शतकी भागीदारी करून पाकिस्तानचा डाव पुढे नेणाऱ्या सलमानला रन आऊट होऊन माघारी परतावे लागले. मेहिदी हसन मिराजने चतुराईने पाकिस्तानी फलंदाजाची विकेट मिळवली आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. पण, जेव्हा सलमान आघाला या प्रकरणावर त्याचे मत विचारले असते, तर त्याने खिलाडूवृत्तीचा पाठ वाचण्यास सुरूवात केली. मात्र, याच पाकिस्तानी संघांच्या माजी खेळाडूंनी १९९८-९९ मध्ये सचिन तेंडुलकरला असंच रडून रन आऊट केलं होतं आणि त्यानंतर मैदानावर राडाच झालेला...पाकिस्तानने दुसऱ्या वन डे सामन्यात बांगलादेशवर DLS नियमानुसार ११४ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात ३९व्या षटकात सलमान आघा रन आऊट झाला.. मिराझच्या गोलंदाजीवर रिझवानने सरळ चेंडू खेळला अन् तो गोलंदाजाच्या दिशेने येणारा चेंडू नॉन स्ट्राइकवर असलेल्या सलमानने उचलून द्यायला गेला. पण, तो क्रिजच्या बराच बाहेर आहे, हे विसरला आणि मिराझने इथे चतुराई दाखवून त्याला रन आऊट केले. तिसऱ्या अम्पायरने त्याला बाद असल्याचे जाहीर करताच पाकिस्तानी खेळाडू संतापले..BAN vs PAK : हा, घे बॉल... कर OUT! पाकिस्तानी फलंदाजाचा मुर्खपणा जगाने पाहिला... बाद देताच बांगलादेशच्या खेळाडूला भिडला Video Viral .सामन्यानंतर सलमान आघाच्या समोर हा प्रश्न आला आणि त्याने त्याचा संताप व्यक्त केला. तो म्हणाला, त्यानंतर काय घडले, हे मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही सर्वांनी ते पाहिले आहे, मी त्यावेळी थोडा राग व्यक्त केला. पण, मी त्याच्या जागी असतो तर काय केलं असतं? असं जर तुम्ही मला विचाराल, तर मी तो प्रसंग वेगळ्या प्रकारे हाताळला असता. त्यानंतर जे घडलं ती एक तीव्र प्रतिक्रिया होती..पण, हे खिलाडूवृत्तीला धरून होतं का? यावर सलमान याने नियम व वैयक्तिक विचार यामधील पुसट रेषा समजावून सांगितली. तो म्हणाला, हे नियमानुसार होत... मी नेहमी नियमांचं पालन करतो, परंतु जेव्हा खिलाडूवृत्तीचा प्रश्न येतो, तेव्हा मी त्याला प्राधान्य देतो. मग परिस्थिती कशीही असो. नियमानुसार हे योग्य होतं, असं तर त्याला वाटत असेल, तर तो त्याचा दृष्टीकोन आहे. पण, मी खिलाडूवृत्ती दाखवली असती..बांगलादेशचा गोलंदाज प्रशिक्षक मुश्ताक अहमद याने त्याचा कर्णधार आणि मिराझ याचा बचाव केला. तो म्हणाला, ते एवढ्या वेगाने घडलं की आम्हालाही समजण्यासाठी थोडा वेळ गेला. फलंदाज क्रिजच्या बाहेर होता, आणि तो चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतोय, असे मिराझला वाटले. तो चेंडू मिराझच्या दिशेने जात होता आणि प्रथमदर्शनी फलंदाज तो चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसले. तो चेंडू मिराझला देणार होता. मला विचाराल तर मिराझने चेंडू उचलला आणि रन आऊट केले. त्यात काही चुकीचे नव्हते..सचिन तेंडुलकरचा वादग्रस्त रन आऊट...१९९८-९९ मध्ये इडन गार्डनवर भारत-पाकिस्तान कसोटी सामन्यात सचिन तेंडुलकरचा रन आऊट चर्चेत आला होता. २७९ धावांचा पाठलाग करताना चौथ्या दिवशी भारत २ बाद १४३ धावा अशा मजबूत स्थितीत होता. सचिन तेंडुलकर मैदानावर होता आणि त्याने वसीम अक्रमचा चेंडू डिप मिड विकेटच्या दिशेने टोलवला.. नदीम खानने तेथून डायरेक्ट हिट मारला. शोएब अख्तर चेंडू पकडण्यासाठी स्टम्पजवळ येत होता आणि तेव्हा सचिनचीही नजर चेंडूवरच होती. या गडबडीत सचिन व अख्तरची टक्कर झाली आणि सचिनची बॅट क्रिजवर टेकेपर्यंत धडकीमुळे हवेतच राहिली आणि तो रन आऊट झाला. यानंतर कोलकाताच्या चाहत्यांनी मैदानावर दंगा घातला आणि त्यांना शांत करण्यासाठी सचिनला मैदानावर येऊन विनंती करावी लागली..