मी खिलाडूवृत्ती दाखवली असती! Run Out वर सलमान अली आघाची प्रतिक्रिया; सचिनला बाद केले तेव्हा विसरलेले sportsmanship

Salman Ali Agha reaction to controversial run out vs Bangladesh : बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात झालेल्या वादग्रस्त धावबाद नंतर पाकिस्तानचा फलंदाज सलमान अली आघा याने अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या घटनेनंतर क्रिकेटविश्वात पुन्हा एकदा ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ विरुद्ध नियम असा वाद रंगला आहे.
Salman Ali Agha reaction to controversial run out vs Bangladesh

Salman Ali Agha reaction to controversial run out vs Bangladesh

Swadesh Ghanekar
Updated on

Spirit of cricket debate after BAN vs PAK run out incident: पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातला दुसरा सामना गाजला तो सलमान अली आघाच्या ( Salman Ali Agha Run Out) वादग्रस्त रन आऊटमुळे... मोहम्मद रिझवानसोबत शतकी भागीदारी करून पाकिस्तानचा डाव पुढे नेणाऱ्या सलमानला रन आऊट होऊन माघारी परतावे लागले. मेहिदी हसन मिराजने चतुराईने पाकिस्तानी फलंदाजाची विकेट मिळवली आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. पण, जेव्हा सलमान आघाला या प्रकरणावर त्याचे मत विचारले असते, तर त्याने खिलाडूवृत्तीचा पाठ वाचण्यास सुरूवात केली. मात्र, याच पाकिस्तानी संघांच्या माजी खेळाडूंनी १९९८-९९ मध्ये सचिन तेंडुलकरला असंच रडून रन आऊट केलं होतं आणि त्यानंतर मैदानावर राडाच झालेला..

