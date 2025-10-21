Cricket

Pakistan Cricket : पाकिस्तानची संगीत खुर्ची! मोहम्मद रिझवानचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून २५ वर्षीय खेळाडूला केलं कॅप्टन

Pakistan Cricket Board’s captaincy decision 2025 : पाकिस्तान क्रिकेटमधील ‘संगीत खुर्चीचा खेळ’ पुन्हा सुरू झाला आहे! वर्षभरापूर्वीच वन डे संघाचं नेतृत्व मोहम्मद रिझवानकडे देण्यात आलं होतं. पण आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) अचानक निर्णय घेत त्याची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी केली आहे.
Shaheen Afridi replaces Mohammad Rizwan as Pakistan’s new ODI captain amid PCB’s leadership shake-up.

Shaheen Afridi replaces Mohammad Rizwan as Pakistan’s new ODI captain amid PCB’s leadership shake-up.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shaheen Afridi replaced Mohammad Rizwan as Pakistan ODI captain : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू केला आहे. मागील वर्षभरात त्यांच्या प्रशिक्षकांमध्येच नव्हे तर कर्णधारपदीही वारंवार बदल केले गेले आहेत. पण, त्यानंतरही त्यांच्या पदरी यश काही आलेले दिसत नाही. पाकिस्तानच्या वन डे संघाचा कर्णधार मोहम्मद रिझवान याची PCB हे हकालपट्टी केली असून २५ वर्षीय शाहीन शाह आफ्रिदी हा नवा कर्णधार झाला आहे. पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना सुरू असताना पीसीबीने ही घोषणा केली. ३३ वर्षीय रिझवान आणि २५ वर्षीय शाहीन दोघंही या कसोटी संघाचे सदस्य आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
pakistan cricket
Mohammad Rizwan
Shaheen Afridi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com