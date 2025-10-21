Pakistan Cricket : पाकिस्तानची संगीत खुर्ची! मोहम्मद रिझवानचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून २५ वर्षीय खेळाडूला केलं कॅप्टन

Shaheen Afridi replaced Mohammad Rizwan as Pakistan ODI captain : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू केला आहे. मागील वर्षभरात त्यांच्या प्रशिक्षकांमध्येच नव्हे तर कर्णधारपदीही वारंवार बदल केले गेले आहेत. पण, त्यानंतरही त्यांच्या पदरी यश काही आलेले दिसत नाही. पाकिस्तानच्या वन डे संघाचा कर्णधार मोहम्मद रिझवान याची PCB हे हकालपट्टी केली असून २५ वर्षीय शाहीन शाह आफ्रिदी हा नवा कर्णधार झाला आहे. पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना सुरू असताना पीसीबीने ही घोषणा केली. ३३ वर्षीय रिझवान आणि २५ वर्षीय शाहीन दोघंही या कसोटी संघाचे सदस्य आहेत..मोहम्मद रिझवानला कर्णधारपदावरून का हटवण्यात आले, याचे कारण पीसीबीने दिलेले नाही. निवड समिती आणि मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात इस्लामाबाद येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला असे पीसीबीने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत रिझवानला कर्णधार म्हणून कायम ठेवणे शक्य नसल्याचे पीसीबीच्या सूत्रांनी आधीच स्पष्ट केले होते. हेसनने पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना नवीन कर्णधार नियुक्त करण्यासाठी निवड आणि सल्लागार समितीची बैठक बोलावण्यास सांगितले होते. हेसन यांना रिझवानही हकालपट्टी करायची नव्हती, परंतु पीसीबीमधील काही लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा होता. .SLW vs BANW: २ धावांत ५ विकेट्स पडल्या अन् बांगलादेशने हातचा सामना गमावला; श्रीलंकेने विजयासह आव्हान कायम राखले.जानेवारी २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी ट्वेंटी- २० संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी आफ्रिदीची निवड करण्यात आली होती. तेव्हाही रिझवानची हकालपट्टी करण्यात आली होती, कारण पाकिस्तानला ४-१ असा पराभव पत्करावा लागला होता. पाकिस्तानकडे सर्व फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कर्णधार होते. गेल्या वर्षी वन डे संघाचा कर्णधार झाल्यापासून, रिझवान पाकिस्तानसाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजापेक्षा चार धावांनी कमी आहे , त्याची सरासरी ४२ पेक्षा कमी आहे. त्याने २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत पाकिस्तानला मालिका विजय मिळवून दिला. या वर्षी निकाल घसरले आहेत, विशेषतः घरच्या मैदानावर झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये पहिल्या फेरीतच अपमानास्पद बाहेर पडावे लागले. .आफ्रिदी या फॉरमॅटमध्ये चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे; गेल्या वर्षी तो वन डे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता आणि दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियामध्ये पाकिस्तानच्या परदेशातील विजयांमध्ये त्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. आता आफ्रिदीला घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांची वन डे मालिका खेळायची आहे. कर्णधार म्हणून ही त्याची पहिली वन डे मालिका असेल. .'२०२७ वनडे वर्ल्ड कप जिंकायचा असेल, तर आगरकर - गंभीरला पदावरून हटवा!', Navjot Singh Sidhu खरंच असं म्हणाले? स्वत:च केला खुलासा.पाकिस्तानच्या कर्णधारपदाची संगीत खुर्चीनोव्हेंबर २०२३ – बाबर आझमने कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला.नोव्हेंबर २०२३ – शाहीन आफ्रिदीची ट्वेंटी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती.नोव्हेंबर २०२३ – शान मसूदची कसोटी कर्णधारपदी नियुक्ती.मार्च २०२४ – शाहीनला कर्णधारपदावरून काढून टाकले.मार्च २०२४ – बाबरने पुन्हा ट्वेंटी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती केली.ऑक्टोबर २०२४ – बाबरने पुन्हा राजीनामा दिला.ऑक्टोबर २०२४ – रिझवानची व्हाईट-बॉल कर्णधारपदी नियुक्ती.मार्च २०२५ – सलमान अली आघाची ट्वेंटी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती.ऑक्टोबर २०२५ - रिझवानला वन डे कर्णधारपदी नियुक्ती.ऑक्टोबर २०२५ – शाहीन आफ्रिदीची वन डे कर्णधारपदी नियुक्ती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.