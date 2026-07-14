पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड 'खंडणीखोर'! परदेशातील फ्रँचायझींकडून भांडाफोड, शेजाऱ्यांची लायकी जगासमोर...

Major League Cricket franchises reject Pakistani players: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) खंडणीखोर निघाले, असे बोलावे लागणार आहे. अमेरिकेतील मेजर लीग क्रिकेट (MLC) फ्रँचायझीने PCB वर गंभीर आरोप केले आहेत आणि त्यामुळेच त्या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना करारबद्ध करण्यापासून दूर जात आहेत..Pakpassion.net ने दिलेल्या वृत्तानुसार, PCB ऐनवेळी खेळाडूला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूमागे २५,००० डॉलर्सची ऐनवेळी मागणी करत आहे. या प्रकारामुळे अनेक MLC फ्रँचायझींनी पुन्हा कधीही PCBच्या करारबद्ध खेळाडूला आपल्या संघात न घेण्याची शपथ घेतली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानी खेळाडूंसाठी आणखी एका लीगची दारं बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहेत..IND VS ENG 1ST ODI: इंग्लंडचे ५ फलंदाज १९ धावांत तंबूत! गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णाने दिले धक्के; जसप्रीत बुमराहची विक्रमांना गवसणी."पीसीबी लूटमार करत असल्याचा खरा मुद्दा आहे. बोर्ड वर्षभर काहीच बोलत नाहीत आणि मग स्पर्धेच्या अगदी सुरुवातीला, जेव्हा NOC मागण्यात येते तेव्हा ते एक ईमेल पाठवतात की प्रत्येक खेळाडूमागे २५,००० डॉलर्स द्यावे लागतील. आयत्यावेळी दुसरे खेळाडू उपलब्ध होऊ शकत नाही, अशा परिस्थितीत पीसीबी खंडणी मागते. याबाबत त्यांना जाब विचारल्यास, ते उत्तर देत नाहीत," असा दावा या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने केला गेला आहे..एका संघात चार पाकिस्तानी खेळाडू होते, पण पीसीबी चौथ्या खेळाडूला विसरून गेले आणि त्यांनी प्रत्येकी २५,००० डॉलर्सचे तीन हप्ते मागितले. त्यानंतर, सामना सुरू होण्याच्या काही तास आधी, त्यांनी चौथ्या खेळाडूसाठी NOC करिता आणखी २५,००० डॉलर्सची खंडणी उकळली, असा गंभीर दावा या वृत्तातून केला गेला आहे. एमएलसी फ्रँचायझी मालकांनी हा मुद्दा थेट पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडे मांडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.