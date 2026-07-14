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पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड 'खंडणीखोर'! परदेशातील फ्रँचायझींकडून भांडाफोड, शेजाऱ्यांची लायकी जगासमोर...

Pakistan Cricket Board extortion allegations: अमेरिकेतील मेजर लीग क्रिकेट (MLC) स्पर्धेत पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना करार देण्याबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काही फ्रँचायझींनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) च्या एनओसी धोरणावर गंभीर आरोप केले आहे.
Pakistan Cricket Board extortion allegations by MLC

Pakistan Cricket Board extortion allegations by MLC

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Major League Cricket franchises reject Pakistani players: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) खंडणीखोर निघाले, असे बोलावे लागणार आहे. अमेरिकेतील मेजर लीग क्रिकेट (MLC) फ्रँचायझीने PCB वर गंभीर आरोप केले आहेत आणि त्यामुळेच त्या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना करारबद्ध करण्यापासून दूर जात आहेत.

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