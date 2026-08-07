PCB Action: खोटी माहिती देणं पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूला पडलं महाग; PCB ने ठोठावली दोन वर्षांची बंदी

PCB Bans Hamza Nazar for Two Years: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) क्रिकेटपटू हमजा नजर याच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. व्हिसासाठी अर्ज करताना चुकीची आणि अपुरी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवत बोर्डाने त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. एवढंच नाही, तर त्याला १० लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.पीसीबीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. चौकशीत हमजा नजरने व्हिसा अर्ज करताना काही महत्त्वाची माहिती लपवली आणि चुकीची माहिती दिल्याचं समोर आलं. त्याला स्वतःचं म्हणणं मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. मात्र, उपलब्ध पुरावे आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर समितीने त्याला दोषी ठरवलं..समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्याच्यावर कडक कारवाई केली. पुढील दोन वर्षे तो देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू शकणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानकडून खेळण्याचं त्याचं स्वप्न आणखी लांबणीवर पडलं आहे..पाकिस्तानी गोलंदाजावर अपात्रतेची कारवाई! उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याच्याकडून झाला गुन्हा.या प्रकरणावर पीसीबीने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बोर्डाने म्हटलं की, चुकीची माहिती देणं, माहिती लपवणं किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रं सादर करणं अजिबात सहन केलं जाणार नाही. अशा प्रकारामुळे पाकिस्तान क्रिकेटची प्रतिमा खराब होऊ शकते आणि त्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल..दरम्यान, पाकिस्तानचे माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद इरफान आणि काही माजी खेळाडूही अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. झांबियामध्ये झालेल्या एशियन लिजेंड्स या अनधिकृत स्पर्धेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्यावरही पीसीबी कारवाई करू शकते..ICC Bans Cricketer: ICC ची मोठी कारवाई! अमेरिकेच्या ‘या’ क्रिकेटपटूवर तब्बल ८ वर्षांची बंदी; नेमकं काय केलं?.पीसीबीने याबाबतही इशारा दिला आहे. बोर्डाच्या परवानगीशिवाय अशा स्पर्धांमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंवर दोन वर्षांची बंदी घातली जाऊ शकते. इतकंच नाही, तर त्या काळात त्यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) किंवा इतर कोणत्याही अधिकृत स्पर्धेत खेळाडू, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक किंवा सल्लागार म्हणूनही काम करता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.