पाकड्यांची रडारड सुरू! आम्हाला 'समान वागणूक' हवीय; क्रिकेट बोर्ड लिहिणार पत्र, IPL फ्रँचायाझींवर पक्षपातीपणाचा आरोप

The Hundred shadow ban rumours Pakistan players: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) आता नवीन नाटकं सुरू केली आहेत. त्यांनी इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाला ( ECB) पत्र लिहून पाकिस्तानी खेळाडूंना समान वागणूक देण्याची मागणी करणार आहे. इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या दी हंड्रेड लीगच्या नव्या पर्वासाठी पुढील महिन्यात लिलाव पार पडणार आहे. या लिलावात आयपीएल फ्रँचायझींचे मालकी हक्क असलेले दी हंड्रेड मधील संघ पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली लावणार नसल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्याविरोधात पाकिस्तान बोर्ड आक्रमक झाले आहेत आणि त्यांनी पक्षपातीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा दिला आहे..इंडियन प्रीमिअर लीगमधील बऱ्याच फ्रँचायझींनी SAT20, ILT20 पाठोपाठ दी हंड्रेडमधील संघांत गुंतवणुक केलेली आहे. त्यामुळे SAT20 व ILT20 प्रमाणे हंड्रेडमध्येही त्यांचा मालकी हक्क असलेल्या फ्रँचायझी पाकिस्तानी खेळाडूवर बोली लावणार नसल्याचे वृत्त आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या राजकीय संबंधाचा फटका पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगमध्ये बसतोय आणि त्यामुळेच आता पीसीबीने रडारड सुरू केली आहे..Telecom Asia, ने दिलेल्या वृत्तानुसार पीसीबी पाकिस्तानी खेळाडूंना मिळणाऱ्या पक्षपातीपणाविरोधात इसीबीला पत्र लिहिण्याच्या तयारीत आहेत. "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सलमान नसीर यांच्यामार्फत, इसीबीला पत्र लिहून पाकिस्तानी खेळाडूंना अन्याय्य वागणूक दिली जाणार नाही,याची खात्री करण्यास सांगणार आहे. आशियाई खेळाडूंसोबत कोणताही पक्षपातीपणा होणार नाही आणि समान संधी देण्याच्या इसीबीच्या वचनबद्धतेच्या विरोधात जाईल, असे वागणार नाही. याची त्यांना खात्री हवी आहे, " असे अहवालात म्हटले आहे..दी हंड्रेड लीगच्या लिलावासाठी पाकिस्तानच्या ६३ खेळाडूंनी नावं नोंदवली आहेत. यामध्ये बरेच खेळाडू हे सध्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळत आहेत. दी हंड्रेड लीगमध्ये MI लंडन ( रिलायन्स इंडंस्ट्री), मँचेस्टर सुपर जायंट्स ( RPSG ग्रुप), साऊदर्न ब्रेव्ह ( GMR ग्रुप) आणि सनरायझर्स लीड्स ( Sun Tv) या आयपीएल फ्रँचायझींची मालकी हक्क असलेल्या संघांचा समावेश आहे आणि या फ्रँचायझी पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली लावणार नसल्याची चर्चा आहे..दी हंड्रेडच्या लिलावापूर्वी इसीबीचे कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड यांनाही या प्रकरणी प्रश्न विचारण्यात आला.गोल्ड कोणत्याही देशातील खेळाडूंशी भेदभाव केला जाणार नाही यावर ठाम होते. "सर्व देशांमधील खेळाडूंची निवड सर्व संघांसाठी होईल अशी माझी अपेक्षा आहे. सध्या आम्हाला कोणत्याही चर्चेची आवश्यकता नाही. इंग्लंडमध्ये क्रिकेटमध्ये भेदभावविरोधी धोरणे स्पष्ट आहेत. जर त्यांचे पालन केले नाही तर आमचे क्रिकेट नियामक कारवाई करेल," असे गोल्ड यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते..