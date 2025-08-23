Cricket

Mumbai Indians, RCB च्या खेळाडूंसह १३ भारतीयांची वेगळी वाट! परदेशातील लीगच्या ऑक्शनसाठी नोंदवली नावं

Mumbai Indians and RCB players SA20 auction registrations : दक्षिण आफ्रिकेतील लोकप्रिय एसए२० ट्वेंटी-२० लीगसाठी यंदा भारतीय खेळाडूंचा सहभाग वाढणार आहे. यंदाच्या लिलावासाठी तब्बल १३ भारतीय क्रिकेटपटूंनी नावे नोंदवली आहेत.
SA20 AUCTION
SA20 AUCTION esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • यंदाच्या SA20 लिलावासाठी ७८४ खेळाडूंमध्ये १३ भारतीय खेळाडूंनी नाव नोंदवले आहेत.

  • पियुष चावला, सिद्धार्थ कौल आणि अंकित राजपूत यांसारखे आयपीएल अनुभवसंपन्न खेळाडू यामध्ये आहेत.

  • उर्वरित भारतीय खेळाडूंपैकी बहुतेक जण घरगुती क्रिकेट किंवा माजी आयपीएल खेळाडू आहेत.

List of 13 Indians registered for SA20 auction 2025 : भारतीय खेळाडू सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्त झाल्यानंतर परदेशातील ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळू शकतात आणि यावर्षी जवळपास १३ खेळाडूंनी दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या SA20 लीगसाठीच्या लिलावात नावं नोंदवली आहेत. ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या लिलावात ७८४ खेळाडूंमध्ये १३ भारतीय खेळाडू आहेत. यामध्ये मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या फ्रँचायझीकडून खेळणाऱ्या माजी खेळाडूंचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
South Africa
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
t20 league
cricket news today
T20 Matches
SA20 auction 2025
Indian players in T20 leagues
IPL experienced players

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com