Mumbai Indians, RCB च्या खेळाडूंसह १३ भारतीयांची वेगळी वाट! परदेशातील लीगच्या ऑक्शनसाठी नोंदवली नावं

यंदाच्या SA20 लिलावासाठी ७८४ खेळाडूंमध्ये १३ भारतीय खेळाडूंनी नाव नोंदवले आहेत.पियुष चावला, सिद्धार्थ कौल आणि अंकित राजपूत यांसारखे आयपीएल अनुभवसंपन्न खेळाडू यामध्ये आहेत.उर्वरित भारतीय खेळाडूंपैकी बहुतेक जण घरगुती क्रिकेट किंवा माजी आयपीएल खेळाडू आहेत..List of 13 Indians registered for SA20 auction 2025 : भारतीय खेळाडू सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्त झाल्यानंतर परदेशातील ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळू शकतात आणि यावर्षी जवळपास १३ खेळाडूंनी दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या SA20 लीगसाठीच्या लिलावात नावं नोंदवली आहेत. ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या लिलावात ७८४ खेळाडूंमध्ये १३ भारतीय खेळाडू आहेत. यामध्ये मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या फ्रँचायझीकडून खेळणाऱ्या माजी खेळाडूंचा समावेश आहे. .पियुष चावला, सिद्धार्थ कौल आणि अंकित राजपूर हे स्टार खेळाडू या लिलावात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्याशिवाय महेश अहिर ( गुजरात), सरुल कनवार ( पंजाब), अनुरीत सिंग कथुरिया ( दिल्ली), निखिल जगा ( राजस्थान), मोहम्मद फैध, एएस नवीन ( तमिळनाडू), अन्सारी मरौफ, इम्रान खान ( उत्तर प्रदेश), वेंकटेश गलिपेल्ली आणि अतुल यादव ( उत्तर प्रदेश) यांचा समावेश आहे..Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यरला टीम इंडियात संधी मिळाली असती, पण कोणाचा 'हट्ट' नडला? इतर संघांपेक्षा वेगळं करण्यासाठी गेले अन्... .पियुष चावला वगळता ( ५ लाख) सर्व भारतीय खेळाडूंची मूळ किंमत २००,००० रँड ( १० लाख भारतीय रकमेत) आहे. जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या लिलावात उपलब्ध असलेल्या ८४ स्लॉटवर खर्च करण्यासाठी सहा फ्रँचायझींकडे एकत्रितपणे ७.४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची पर्स आहे. याआधी फक्त एकच भारतीय खेळाडू दिनेश कार्तिक या लीगमध्ये खेळला आहे..या यादीत ४० पाकिस्तानी खेळाडूंचाही समावेश आहे, ज्यात संघातील आजी- माजी काही प्रसिद्ध नावे आहेत. यामध्ये आझम खान, इमाम-उल-हक, अबरार अहमद आणि सैम अयुब यांचा समावेश आहे. SA20 फ्रँचायझीमध्ये भारतीय फ्रँचायझीचे वर्चस्व पाहायला मिळत आहेत. या लीगमध्ये MI केपटाऊन, जोबर्ग सुपर किंग्ज, डर्बन सुपर जायंट्स, सनरायझर्स ईस्टर्न केप, पार्ल रॉयल्स आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स असे सहा संघ आहेत. त्यामुळे लीगच्या पहिल्या तीन हंगामात त्यांच्या संघात पाकिस्तानी खेळाडूला संधी दिली गेलेली नाही..Dhanashree Verma च्या सपोर्टमध्ये उतरली सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा; म्हणाली, तुझ्या प्रती आदर...! नेटिझन्स म्हणायला लागले.....या यादीत इंग्लंडमधील १५० हून अधिक खेळाडूंचा समावेश आहे, ज्यात जेसन रॉय आणि अॅलेक्स हेल्ससह अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश आहे. लीगचा चौथा सीझन २६ डिसेंबर ते २५ जानेवारी दरम्यान खेळवला जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.