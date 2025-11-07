Cricket

PM Narendra Modi: शाळांमध्ये जाऊन मुलांना प्रोत्साहित करा; पंतप्रधान मोदी यांचा विश्वविजेत्या महिला खेळाडूंना सल्ला

Narendra Modi met India's Women's World Cup champions: महिला विश्वकरंडक जिंकून सर्व देशवासीयांना अत्यानंद देणाऱ्या भारतीय महिला संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोड कौतुक केले. त्यांना शाबासकीही दिली. त्याचबरोबर शालेय मुलांना प्रोत्साहित करण्याचाही सल्ला दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : महिला विश्वकरंडक जिंकून सर्व देशवासीयांना अत्यानंद देणाऱ्या भारतीय महिला संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोड कौतुक केले. त्यांना शाबासकीही दिली. त्याचबरोबर शालेय मुलांना प्रोत्साहित करण्याचाही सल्ला दिला.

