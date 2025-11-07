PM Narendra Modi: शाळांमध्ये जाऊन मुलांना प्रोत्साहित करा; पंतप्रधान मोदी यांचा विश्वविजेत्या महिला खेळाडूंना सल्ला

नवी दिल्ली : महिला विश्वकरंडक जिंकून सर्व देशवासीयांना अत्यानंद देणाऱ्या भारतीय महिला संघाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोड कौतुक केले. त्यांना शाबासकीही दिली. त्याचबरोबर शालेय मुलांना प्रोत्साहित करण्याचाही सल्ला दिला..हरमनप्रीत कौरच्या संघाने बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी भेट दिली आणि पंतप्रधानांनी प्रामुख्याने अंतिम सामन्यात रोमांचकारी ठरलेल्या प्रत्येक क्षणाचा उल्लेख केला आणि खेळाडूंना बोलते करत त्यांची भावना जाणून घेतली..PM Modi Meet Indian Women Cricket Team : विश्वविजयी महिला क्रिकेट संघासोबत पंतप्रधान मोदी करणार 'ब्रेकफास्ट'? , भेटीची तारीख ठरली!.तुम्ही आता देशवासीयांच्या गळ्यातील ताईत बनल्या आहात. प्रत्येक जण तुमच्याकडे विश्वविजेते म्हणून पाहात आहे. तुम्ही ज्या शाळेत शिकलात किंवा इतरही शाळांमध्ये जा, तेथे मुलांना भेटा आणि त्यांना प्रोत्साहित करा. ही मुलेही तुम्हाला भेटण्यासाठी उत्सुक असतील. ती तुम्हाला अनेक प्रश्नही विचारतील. त्यांच्यासह तुम्हीही या नव्या अनुभवाने प्रेरित व्हाल, असे पंतप्रधान म्हणाले..ही मुले तुम्हाला आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, अशातूनच नवी पिढी घडू शकेल. फार नाही पण वर्षभरात तुमच्या वेळेनुसार तीन शाळांना भेट द्या, त्यांच्यासाठी एक दिवस द्या, असे पंतप्रधान म्हणाले. आम्ही तुमच्या सल्ल्यानुसार नक्की वागू, असे आश्वासन उपकर्णधार स्मृती मानधनाने दिले..या कौतुक सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधानांनी काही जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. आफ्रिकेची शतकवीर कर्णधार लॉरा वॉलवर्ट हिचा झेल अमनज्योतने हातातून दोनदा सुटत असतानाही पकडला. यावर बोलताना पंतप्रधानांनी हर्लिन देओल हिने एका इंग्लंड दौऱ्यात सीमारेषेवरून उडी मारून झेल पकडला होता आणि तो व्हिडिओ आपण रिट्विट केल्याची आठवण सांगितली..२०१७ मध्ये आम्ही तुम्हाला भेटलो तेव्हा आमच्या हातात विश्वकरंडक नव्हता. त्यानंतरही तुम्ही आम्हाला प्रोत्हासन दिले आणि आमचा आत्मविश्वास वाढवला. या वेळी येताना आम्ही विश्वकरंडक घेऊन आलो आहोत याचा अभिमान वाटत असल्याचे कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली. २०१७ मध्ये भारतीय संघ उपविजेता राहिला होता..हर्लिनच्या प्रश्नावर हास्यस्फोटपण याच हर्लिन देओलच्या एका प्रश्नाने पंतप्रधानांनाही हसू आवरेनासे केले.. तुमच्या चेहऱ्यावर एवढी चमक कशी, त्यासाठी तुम्ही काय करता? हा प्रश्न विचारताच मोदी यांच्यासह उपस्थित सर्व जण हसू लागले होते. .Indian Women’s Team Meets PM Modi : विश्व विजयानंतर 'टीम इंडिया'ने घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट अन् झाली दिलखुलास चर्चा!.हनुमानाचा टॅटू आणि जय श्रीराम..स्पर्धेत सर्वोत्तम ठरलेल्या दीप्ती शर्माच्या हातावर हनुमानाचा मोठा टॅटू आहे. पंतप्रधानांनी याबाबत तिला विचारले... बोलताना दीप्तीने माझा माझ्यपेक्षा हनुमानावर अधिक विश्वास असल्याचे सांगितले. दीप्तीच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवर जय श्रीराम लिहिले असल्याचे आपल्याला माहीत असल्याचे पंतप्रधान म्हणताच सर्वच जण आश्चर्यचकित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.