Team India : इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बदल, प्रमुख खेळाडूची अचानक माघार; BCCI च्या ट्विटने उडवली झोप

India squad for Ireland and England T20I series : भारतीय संघ जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि त्या संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. २६ व २८ जूनला आयर्लंडविरुद्धच्या दोन ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर भारतीय संघ १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. पण, या मालिकांपूर्वी भारतीय संघात बदल केला गेला आहे.बीसीसीआयच्या वैद्यकिय टीमने आणि संघ व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे..भारतीय संघाचा प्रमुख गोलंदाज मोहम्मद सिराज ( Mohammed Siraj ) याला विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. वर्क लोड व्यवस्थापनासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. प्रदीर्घ आंतरराष्ट्रीय हंगामापूर्वी पुरेशी पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिराजच्या जागी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात प्रसिद्ध कृष्णाचा समावेश केला गेला आहे. प्रसिद्ध नोव्हेंबर २०२३ नंतर भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे. त्याने ५ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत ८ विकेट्स घेतल्या आहेत..Bizarre Run Out: ऋतुराज गायकवाड-प्रियांश आर्य एकाच दिशेला पळाले, यष्टिरक्षकाच्या 'बूटा'मुळे झाला कांड... नेमकं काय घडलं? .India’s updated squad for Ireland and England T20Is: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्थी, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा .भारताचा आयर्लंड दौरा (टी२० मालिका)२६ जून - पहिला टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)२८ जून - दुसरा टी२० सामना, बेलफास्ट (संध्या. ७.३० वा)भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. १० वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. १० वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. १० वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.