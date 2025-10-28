Womens World Cup 2025: प्रतिकाची माघार, तिच्याजागी भारतीय संघात परतली 'धाकड गर्ल'; करते वीरू स्टाईल फटकेबाजी

नवी मुंबई : भारत-बांगलादेश यांच्यामधील महिला एकदिवसीय विश्वकरंडकातील अखेरची साखळी फेरीची लढत पावसाच्या व्यत्ययामुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. या लढतीच्या निकालावर स्पर्धेतील अंतिम चार फेऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून नव्हते..मात्र या लढतीत भारतीय संघातील प्रमुख खेळाडूला दुखापतीचा फटका बसला आहे. सलामीची फलंदाज प्रतीका रावल हिला क्षेत्ररक्षण करताना पायाला दुखापत झाली. यामुळे आता विश्वकरंडकातील उर्वरित लढतींना ती मुकणार आहे..प्रतीका रावल हिला माघार घ्यावी लागली आहे. भारतीय संघासमोर येत्या गुरुवारी (ता. ३०) उपांत्य फेरीच्या लढतीत बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघाचे आव्हान असणार आहे..Harmanpreet Kaur: प्रमुख फलंदाजांच्या अपयशामुळे पराभव; कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्वतःलाही धरले जबाबदार.रिचा घोषच्या तंदुरुस्तीवरही प्रश्नचिन्हभारतीय महिला क्रिकेट संघाला विश्वकरंडकाच्या अंतिम टप्प्यात दुखापतींचे ग्रहण लागले आहे. एकीकडे प्रतीका रावल हिने पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे माघार घेतली असून, यष्टीरक्षक रिचा घोष हीदेखील अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या लढतीत तिच्या बोटांना दुखापत झाली होती. त्यामुळे बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीत ती खेळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.