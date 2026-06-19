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Shreyanka Patil ची माघार अन् टीम इंडियाच्या तीन वेगवेगळ्या संघात करावे लागले बदल; BCCI च्या मेलमध्ये नेमकं काय सांगण्यात आलंय वाचा...

Shreyanka Patil injury and replacement details: भारतीय महिला क्रिकेट संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान मोठा धक्का बसल्यानंतर बीसीसीआयला एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या संघांमध्ये बदल करावे लागले आहेत. दुखापतीमुळे श्रेयांका पाटील स्पर्धेबाहेर गेल्यानंतर तिच्या जागी प्रेमा रावतची भारतीय विश्वचषक संघात निवड करण्यात आली आहे.
Prema Rawat has replaced injured Shreyanka Patil  

Prema Rawat has replaced injured Shreyanka Patil  

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI announces multiple squad changes after Shreyanka Patil injury: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय महिला संघात महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. फिरकीपटू श्रेयांका पाटील हिला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. १७ जून २०२६ रोजी नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना श्रेयंकाच्या घोट्याला दुखापत झाली होती. आयसीसीच्या तांत्रिक समितीने तिच्या बदली खेळाडूला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, महिला निवड समितीने उर्वरित सामन्यांसाठी लेग स्पिनर प्रेमा रावतला भारताच्या संघात स्थान दिले आहे.

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