Shreyanka Patil ची माघार अन् टीम इंडियाच्या तीन वेगवेगळ्या संघात करावे लागले बदल; BCCI च्या मेलमध्ये नेमकं काय सांगण्यात आलंय वाचा...

BCCI announces multiple squad changes after Shreyanka Patil injury: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय महिला संघात महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. फिरकीपटू श्रेयांका पाटील हिला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. १७ जून २०२६ रोजी नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना श्रेयंकाच्या घोट्याला दुखापत झाली होती. आयसीसीच्या तांत्रिक समितीने तिच्या बदली खेळाडूला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, महिला निवड समितीने उर्वरित सामन्यांसाठी लेग स्पिनर प्रेमा रावतला भारताच्या संघात स्थान दिले आहे..प्रेमा रावतचा भारत 'अ' संघाचा समावेश होता आणि आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतील भारताच्या विजयी मोहिमेदरम्यान तिने पाच सामन्यांमध्ये आठ बळी घेतले होते. तसेच, गेल्या वर्षी भारत 'अ' संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये सात बळी घेत ती संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज होती..Big News: भारताच्या संघात अचानक बदल, IND vs AFG तिसऱ्या वन डेसाठी स्टार खेळाडूची एन्ट्री... कोणाचा पत्ता झाला कट?.India's updated squad for the ongoing World Cup: हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटीया, नंदी शर्मा, अरुंद्धती रेड्डी, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, राधा यादव, प्रेमा रावत..प्रेमाचा राष्ट्रीय संघात समावेश झाल्यानंतर, महिला निवड समितीने इंग्लंड 'अ' विरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठी भारत 'अ' संघातही बदल केले आहेत. निकी प्रसादला भारत 'अ' ट्वेंटी-२० संघात, तर मिन्नू मणीला भारत 'अ' वन डे संघात स्थान देण्यात आले आहे..भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral .Updated India A squad for T20s against England A: अनुष्का शर्मा (कर्णधार), वृंदा दिनेश, जी कमलिनी, उमा चेत्री, वैष्णवी शर्मा, पूर्वजा वेर्लेकर, जिंतीमणी कलिता, साईमा ठाकोर, सिमरन बहादूर, श्वेता सेहरावत, दीया यादव, मिन्नू मणी, शबनम शकील, तनुजा कनवर, निकी प्रसादUpdated India A squad for One-Days against England A: हरलीन देओल (कर्णधार), प्रतिका रावल, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंग, जी कमलिनी, उमा चेत्री, तेजल हसबनीस, निकी प्रसाद, तनुजा कनवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सायना सातघरे, जिंतीमणी कलिता, साईमा ठाकोर, मिन्नू मणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.