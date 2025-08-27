Cricket

Prithvi Shaw: गणरायाच्या आगमनासह पृथ्वी शॉने दिली नात्याची कबुली? तिच्यासोबतच्या फोटोनंतर चर्चांना उधाण

पृथ्वी शॉ रिलेशनशीपमध्ये असल्याची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यातच गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने केलेल्या एका पोस्टमुळे या चर्चांना अधिक उधाण आले आहे.
Prithvi Shaw
Prithvi ShawSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पृथ्वी शॉ आणि आकृती अगरवालच्या नात्याची चर्चा जोरात आहे.

  • गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांनी एकत्र फोटो पोस्ट केला, ज्यामुळे त्यांच्या रिलेशनशीपची कबुली दिल्याची चर्चा रंगली आहे.

  • आकृतीने सुंदर साडी नेसली असून, दोघे पारंपारिक वेशात दिसत आहेत.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com