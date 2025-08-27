Prithvi Shaw: गणरायाच्या आगमनासह पृथ्वी शॉने दिली नात्याची कबुली? तिच्यासोबतच्या फोटोनंतर चर्चांना उधाण

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पृथ्वी शॉ आणि आकृती अगरवालच्या नात्याची चर्चा जोरात आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांनी एकत्र फोटो पोस्ट केला, ज्यामुळे त्यांच्या रिलेशनशीपची कबुली दिल्याची चर्चा रंगली आहे. आकृतीने सुंदर साडी नेसली असून, दोघे पारंपारिक वेशात दिसत आहेत..भारतभरात सध्या गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. आज गणेश चतुर्थी असून घरोघरी गणरायाचे आगमन झाले आहे. गणेशोत्सवानिमित्त अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. सोशल मीडियावरही अनेकांनी फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. आजी-माजी खेळाडूंनी गणेशोत्सवानिमित्त शुभेच्छा दिल्या असून यादरम्यान पृथ्वी शॉच्या पोस्टची चर्चा होत आहे..Prithvi Shaw : मला कुणाची सहानुभूति नकोय... महाराष्ट्र संघाकडून शतक झळकावताच पृथ्वी शॉचा आजी-माजी खेळाडूंना टोमणा.भारताचा सलामीवीर पृथ्वी शॉ हा आकृती अगरवालसोबत रिलेशनशीपमध्ये असल्याच्या चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावरही बऱ्याचदा फोटो पोस्ट केले आहेत. त्यामुळे ते एकमेकांना डेट करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. यातच आता गणशोत्सवानिमित्त दोघांनी एकत्र फोटो पोस्ट केला आहे. त्यामुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. त्यांनी या पोस्टमधून एकप्रकारे त्यांच्या नात्याची कबुली दिली आहे का, अशी चर्चा सध्या रंगली आहे..या पोस्टमध्ये शॉ आणि आकृती पारंपारिक वेशात दिसत आहेत. आकृतीने सुंदर साडी नेसली आहे. तसेच त्यांमी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया.' या पोस्टवर अनेक कमेंट्स आल्या आहेत..आकृती ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. तिला इंस्टाग्रामवर ३.३ मिलियनहून अधिक फॉलोवर्स आहेत. तसेच तिला ९० हजारांहून अधिक सबस्क्रायबर आहेत. पृथ्वी शॉ आणि आकृती अनेकदा मुंबईत एकत्र स्पॉटही झाले आहेत.पृथ्वी शॉने काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई संघ सोडला असून महाराष्ट्र संघात तो दाखल झाला आहे. त्याने महाराष्ट्रासाठी बुची बाबू स्पर्धेतून पदार्पणही केले. यात त्याने शतकी खेळीही केली. तो आता आगामी देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाकडून खेळताना दिसणार आहे..Prithvi Shaw : IPL 2026 मध्ये पृथ्वी शॉ CSK च्या ताफ्यात? ऋतुराज गायकवाडची मध्यस्थी? फ्रँचायझीने पोस्ट केला Video.पृथ्वी शॉ २०२१ नंतर भारतासाठी क्रिकेट खेळलेले नाही. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५ कसोटी, ६ वनडे आणि १ टी२० सामने खेळले आहेत. तसेच त्याने संपूर्ण कारकिर्दीत ५८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १३ शतकांसह ४५५६ धावा केल्या आहेत. ६५ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ३३९९ धावा केल्या आहेत. ११७ टी२० सामन्यांमध्ये २९०२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.