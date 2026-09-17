आमचे मार्ग आता जुळत नाहीत! Prithvi Shaw अन् आकृती अगरवाल यांचा वेगळा होण्याचा निर्णय; क्रिकेटपटूच्या पोस्टची चर्चा...

PRITHVI DELETES INSTAGRAM POSTS : क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे आणि यावेळीही त्याच्याभवती रंगलेली चर्चा मैदानाबाहेरील आहे. एककाळ क्रिकेटचं मैदान गाजवणारा हा युवा फलंदाज वैयक्तिक आयुष्यात अनेकदा या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आकृती अगरवालसोबत साखरपुडा झाल्यानंतर आता तरी पृथ्वीच्या आयुष्यात सर्वकाही चांगलं घडेल, असे वाटले होते. पण, आकृतीच्या इंस्टापोस्टने खळबळ माजवली आहे..पृथ्वी शॉ आणि आकृतीचा ८ मार्च २०२६ रोजी साखरपुडा झाला होता. या जोडप्याने २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आपले नाते अधिकृत केले होत. पण, आता सहा महिन्यातच हे नाते तुटले आहे. आकृतीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर याची घोषणा केली. आकृतीने आपल्या पोस्टमधून लोकांना त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आणि तर्कवितर्क टाळण्याचे आवाहन केले आहे.."जड अंतःकरणाने मला हे सांगावे लागत आहे की, आमच्या भविष्याबद्दलची वेगवेगळी ध्येये आणि परिस्थितीमुळे मी आणि माझ्या होणाऱ्या पतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचे एकमेकांवर कितीही प्रेम आणि काळजी असली तरी, आमचे मार्ग एकत्र येण्यासाठी नाहीत हे आम्ही स्वीकारले आहे. आमच्या जबाबदाऱ्या आणि सध्याच्या परिस्थितीमुळे, आम्ही परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे तिने लिहिले आहे..Fact Check : विराट कोहली २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप इंग्लंडसाठी खेळणार? भारतीय क्रिकेटला हादरवून टाकणाऱ्या वृत्तामागचे सत्य.आकृतीने त्यांचा साखरपुडा मोडल्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय क्रिकेटपटूनेही दहा वर्षांपूर्वीची एक पोस्ट वगळता आपल्या इंस्टाग्रामवरील सर्व पोस्ट हटवल्या आहेत. त्याच्या प्रोफाइलवर असलेली शेवटची पोस्ट एका कथित प्रेरणादायी वाक्याची आहे, ज्यात लिहिले आहे, ‘जोपर्यंत तुम्हाला स्वतःची ओळख करून देण्याची गरज भासत नाही, तोपर्यंत काम करत राहा’. ."माझी फसवणूक झाली..."आकृतीने यापूर्वी केलेल्या एका पोस्टची चर्चा रंगली होती. तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टचे स्क्रिनशॉट व्हायरल झाले होते आणि त्यात आकृतीने पृथ्वीच्या नावाचा उल्लेख केला नव्हता, पण ती पोस्ट त्याच्यासाठीच असल्याचा दावा केला गेला होता. त्यात तिने लिहिले होते की 'अनेकदा मला फसवण्यात आले, तरी मी एक शब्दानेही काही बोलले नाही. तरी एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतरही विश्वास बसत नाहीए.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.