PSL: दळभद्री पाकिस्तानी! पांढरा चेंडू सांगून लाल चेंडूने खेळवतात; PSL मध्ये लाजीरवाणा प्रकार

Pink Ball Controversy in PSL 2026: पाकिस्तान क्रिकेट लीग (PCL)सुरू आहे. सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानच्या क्रिकेटमध्ये वादाच्या गोष्टी होतच आल्या आहेत आणि आता देखील असंच काहीसं घडलं आहे. लीगच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानला अनेक वादांना सामोरं जावं लागलं. सगळ्यात आधी पांढरा चेंडू लाल झाल्याची घटना समोर आली, बॉल टेम्परिंगचे आरोप झाले. त्याचबरोबर अनेक खेळाडूंवर बंदी देखील घालण्यात आली..आयपीएल खेळणाऱ्या झिम्बाब्वेचा ब्लेसिंग मुझरबानी आणि श्रीलंकेचा दासुन शनाका यांनी पाकिस्तान सुपर लीग खेळायला नकार दिला म्हणून त्यांना बॅन करण्यात आलं. मोहम्मद आमीर आणि फहीम अश्रफ यांच्यात मैदानातच जोरदार वाद झाला. अशा अनेक घटना पीएसएलमध्ये घडल्या. आणि आता पुन्हा एकदा पांढरा चेंडू गुलाबी झाल्याचं समोर आलं आहे..झालं असं की पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पुन्हा एकदा चेंडूचा रंग बदलला. पूर्वी घडलेल्या एका विचित्र घटनेची ही पुनरावृत्ती आहे. खेळाडूंच्या किटमधील रंग पांढऱ्या चेंडूला लागल्यामुळे खेळ सुरू असतानाच तो लालसर झाला. पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ मधील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी गद्दाफी स्टेडियमवर लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यातील सामन्यात जर्सीमधील रंग चेंडूवर लागल्यामुळे चेंडू गुलाबी झाला होता. या घटनेमुळे खेळाडू आणि अधिकारी गोंधळात पडले आणि सगळ्यांचं लक्ष याकडे गेलं..या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना कराची किंग्सचा कर्णधार डेव्हिड वॉर्नर म्हणाला, "मी दुसऱ्या षटकात पंचांना विचारलं होतं की हे काय चाललंय, चेंडू लाल का दिसतोय? हे कदाचित कपड्यांमुळे झालं असावं. मी यापूर्वी असं कधीच पाहिलं नव्हतं." पुढे तो म्हणाला, "चेंडू पॅडला लागतो तेव्हा थोडा रंग निघतो, पण कपड्यांमुळे असं होणं मी पहिल्यांदाच पाहतोय. मला खात्री आहे की पुढील सामन्यात ही समस्या सोडवली जाईल.".या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर कराची किंग्स आणि लाहोर कलंदर्स यांच्यात हा सामना खेळला गेला, ज्यात कराची किंग्सने ५ गडी राखून विजय मिळवला. २०० धावांचा पाठलाग करताना कर्णधार डेव्हिड वॉर्नरने नाबाद ६३ धावा करत डावाला चांगला आकार दिला. त्याचबरोबर खुशदिल शाहने अखेरच्या षटकात १४ चेंडूत ४४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली..PSL Ball Tampering Controversy पाकिस्तानी आपसातच जुंपले! फखर जमान PCB च्या विरोधात उतरला, कडक शब्दात जाब विचारला.त्याआधी अब्दुल्ला शफीक आणि फखर जमान यांनी ११० धावांची भागीदारी करून लाहोरला १९९ धावांपर्यंत पोहोचवलं. एवढं मोठं लक्ष्य असूनही कराचीने ८ चेंडू शिल्लक ठेवून सामना जिंकला आणि आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या. या सामन्यात पुन्हा एकदा चेंडूच्या रंगाचा मुद्दा समोर आल्यामुळे किटच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.