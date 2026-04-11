PSL Controversy: PSLमध्ये परत राडा... डॅरील मिचेलने 'फेकाड्या' उस्मान तारीकचा बॉल खेळायला नकार अन्... Video Viral

PSL controversy: पाकिस्तान सुपर लीग ( PSL 2026 ) मध्ये आणखी एक ड्रामा पाहायला मिळाला.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत चर्चेत असलेल्या उस्मान तारीकवरून हा राडा पाहायला मिळाला. या लीगचा १८ वा सामना रावळपिंडी आणि क्वेटा ग्लॅडिएटर्स यांच्यात झाला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत क्वेटा ग्लॅडिएटर्सने १८२ धावा केल्या. या धावांचा पाठलाग करताना रावळपिंडी संघ करत असताना वाद झाला. डावाच्या ९ व्या षटकामध्ये हा वाद झाला असून याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..झालं असं की,९ व्या षटकात गोलंदाजी करण्यासाठी उस्मान तारीक आला. त्याने पहिला चेंडू अब्दुला फयालला टाकला, ज्याने एक धाव घेऊन स्ट्राइक डॅरील मिचेलला दिली. मिचेलने दुसरा चेंडू खेळला, परंतु तिसऱ्या चेंडूआगोदरच तो माघारी फिरला. तारीक गोलंदाजी करू शकला नाही आणि त्याने यावर नाराजी व्यक्त केली. थोड्या वेळातच तो गोलंदाजीसाठी परतला..तारीकने चेंडू टाकणार तेवढ्यात मिचेल बाजूला सरकला. मिचेल वारंवार जागा बदलत होता. त्याला उस्मानच्या गोलंदाजीच्या शैलीमुळे हा त्रास होत आहे, असं पंचांच्या लक्षात आलं. पंचांनी त्याला समजावून सांगितलं की ही त्याची मूळ शैली आहे. या सगळ्या गोष्टीमुळे थोड्यावेळासाठी वाद निर्माण झाला होता. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. उस्मान तारीकची ही शैली जरी मूळ असली तरी अनेक फलंदाजांना त्याला खेळण्यासाठी अडचण येते. उस्मान तारीकच्या या शैलीवर कॅमरॉन ग्रीनने देखील नाराजी व्यक्त केली होती..हा सामना क्वेटा ग्लॅडिएटर्सने जिंकला असून यात रिले रॉसोने जबरदस्त अर्धशतक झळकावले. कर्णधार सौद शकीलने देखील ४२ धावा केल्या. त्याचबरोबर हसन नवाजने १६ चेंडूत महत्त्वपूर्ण ३९ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या रावळपिंडी संघ १२१ धावांवर सर्व बाद झाला..पाकिस्तान आणि वाद हे नातं जुनंच आहे आणि आता परत एकदा हा व्हिडिओ समोर आला आहे. तसं तर लीग सुरू होताच वाद देखील समोर येत होते, पहिलं चेंडूचा वाद झाला होता आणि आता हा..