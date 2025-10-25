Video Viral: पाकिस्तान क्रिकेट लीगची इभ्रत चव्हाट्यावर; PCB ने पाठवलेली नोटीस संघ मालकांनी कॅमेऱ्यासमोर फाडली

पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाची (PCB) नोटीस मुलतान सुलतान्स संघाच्या मालकांनी कॅमेऱ्यासमोर फाडून टाकले. या घटनेमुळे पाकिस्तान सुपर लीगमधील संघर्ष उघड झाला आहे. अली तरीन यांनी पीसीबीच्या धमकीला प्रत्युत्तर देत समाजमाध्यमावर व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यामुळे पीसीबीची इभ्रत चव्हाट्यावर आली आहे..भारताने सन्मानाने जिंकलेली आशिया करंडकाची ट्रॉफी पळवणारे मोहसिन नक्वी अध्यक्ष असलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाची इभ्रत चव्हाट्यावर आणली ती त्यांच्याच पाक क्रिकेट लीगमधील एका संघ मालकांनी..Shubman Gill : पाकड्यांचे किडे वळवळले...! शुभमन गिलसोबत हात मिळवला अन् नंतर 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चा नारा दिला, कॅप्टनने काय केले ते पाहा? Video.पाकिस्तान सुपर लीगमधील संघ मुलतान सुलतान्स यांना पाक क्रिकेट मंडळाने (PCB) कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. ती त्यांनी फाडून टाकली आणि त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केला. या नोटिशीमध्ये त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची आणि त्यांच्या फ्रँचायझीशी असलेला करार रद्द करण्याची धमकी दिली होती..मुलतान सुलतान्स या संघाचे मालक अली तरीन आणि पाकिस्तान मंडळ यांच्यातील संघर्ष आता उघडपणे समोर आला आहे. पाकिस्तान लीगच्या संयोजनाबाबत केलेल्या टीकात्मक वक्तव्याबद्दल सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी आणि आपले विधान मागे घ्यावे, अन्यथा त्यांच्या फ्रँचायझीचा करार रद्द केला जाईल, अशी धमकी पाक मंडळाने दिली होती..अली तरीन हे पाकिस्तानमधील श्रीमंत आणि प्रभावशाली तसेच राजकीय घराण्यातील व्यावसायिक आहेत. त्यांनी अनेक वेळा पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाकडून नियोजन होत असलेल्या लीगबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहे. .PCB चा दळभद्रीपणा! IND vs PAK सामन्यातील स्वतःची चूक लपवण्यासाठी घेतला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा आधार; Mohsin Naqvi ची खालच्या पातळीची पोस्ट.अक्षम व्यवस्थापन असे संबोधून त्यांनी ही पाकिस्तान लीग आता जगातील पाचव्या ते सहाव्या क्रमांकाची क्षुल्लक लीग बनली असल्याचे पॉडकास्टमधून म्हटले होते; मात्र नोटीस मिळाल्यानंतर शांत राहण्याऐवजी अली तरीन यांनी याला प्रत्युत्तर देत समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये पीसीबी अधिकाऱ्यांची खिल्ली उडवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.