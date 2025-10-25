Cricket

Video Viral: पाकिस्तान क्रिकेट लीगची इभ्रत चव्हाट्यावर; PCB ने पाठवलेली नोटीस संघ मालकांनी कॅमेऱ्यासमोर फाडली

Multan Sultans owner tears PCB legal notice: पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाची (PCB) नोटीस पाकिस्तान सुपर लीगमधील एका संघाच्या मालकांनी कॅमेरासमोरच फाडली. याचा व्हिडिओही त्यांनी शेअर केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

  • पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाची (PCB) नोटीस मुलतान सुलतान्स संघाच्या मालकांनी कॅमेऱ्यासमोर फाडून टाकले.

  • या घटनेमुळे पाकिस्तान सुपर लीगमधील संघर्ष उघड झाला आहे.

  • अली तरीन यांनी पीसीबीच्या धमकीला प्रत्युत्तर देत समाजमाध्यमावर व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यामुळे पीसीबीची इभ्रत चव्हाट्यावर आली आहे.

