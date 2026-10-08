प्रीती झिंटाच्या संघात खळबळ! IPL 2027 पूर्वी रिकी पाँटिंगच्या २ जवळच्या सहकाऱ्यांचे दणादण राजीनामे; पंजाब किंग्सची डोकेदुखी वाढली

Punjab Kings looking for three new coaches before IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी प्रीती झिंटा सह-मालकीन अशलेल्या पंजाब किंग्स संघात मोठी खळबळ उडाली आहे. फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक साईराज बहुत्तुले या़च्यापाठोपाठ क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक ब्रॅड हॅडिन आणि वेगवान गोलंदाज प्रशिक्षक जेम्स होप्स यांनीही संघाची साथ सोडली आहे. आता आयपीएलच्या पुढील पर्वापूर्वी PBKS मधील तीन महत्त्वाची पदे रिक्त झाली आहेत..क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, ब्रॅड हॅडिन आणि जेम्स होप्स यांनी नुकतेच पंजाब किंग्स व्यवस्थापनाला त्यांचा निर्णय कळवला आहे. हे दोघेही बिग बॅश लीगमध्ये ( BBL) नवीन भूमिका स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे. हॅडिन आणि होप्स हे पंजाब किंग्सचा मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंगच्या जवळचे मानले जातात. दोघेही पाँटिंगच्या कर्णधारपदाखाली ऑस्ट्रेलियासाठी खेळले आहेत. होप्स पाँटिंगसोबत दिल्ली कॅपिटल्समधून पंजाब किंग्समध्ये सामील झाला, तर हॅडिन पंजाब किंग्स व्यवस्थापनाचा आधीच भाग होता..Kieron Pollard ला रिलीज केले, नेटकरी निराश झाले ! MI फ्रँचायझीच्या संघाने जाहीर केली १९ जणांची तगडी टीम; राशीद, निकोलस अन्... .आयपीएल २०२६ हंगाम संपल्यानंतर लगेचच साईराज बहुत्तुलेने आपले पद सोडले होते. तो आता भारतीय संघासोबत फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक म्हणून काम करत आहे. बहुत्तुले, हेडन आणि होप्स यांच्या जाण्याने, पाँटिंगला आपल्या सपोर्ट टीमची पुनर्रचना करावी लागेल. या रिक्त पदासाठीचे सर्व निर्णय पाँटिंग घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले आहे..IPL 2026 मध्ये पंजाब किंग्सची बाद फेरीची संधी थोडक्यात हुकली होती. १४ सामन्यांत ७ विजय मिळवून हा संघ पाचव्या क्रमांकावर अडकला. पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२६ मधील पहिल्या सात सामन्यांत अपराजित मालिका कायम राखून प्ले ऑफच्या दिशेने पाऊल टाकले होते. त्यांनी सहा विजय मिळवले होते आणि एक सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला होता. मात्र, पुढील सात सामन्यांत त्यांना केवळ एकाच विजयावर समाधान मानावे लागले. त्यांना सलग सहा पराभवांचा सामना करावा लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.