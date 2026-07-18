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Badminton : भारताची स्टार खेळाडू पी.व्ही. सिंधू दोन वर्षानंतर जेतेपदाची लढत खेळणार; Japan Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश

PV Sindhu enters Japan Open 2026 final: भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने तब्बल दोन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली आहे.
PV Sindhu enters Japan Open 2026 final

PV Sindhu enters Japan Open 2026 final

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

PV Sindhu vs Chen Yufei Japan Open semifinal: भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने जपान ओपन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. टोकियो ऑलिम्पिक विजेत्या चेन युफेईने दुखापतीमुळे उपांत्य फेरीच्या लढतीतून माघार घेतल्याने सिंधूला पुढेचाल मिळाली. ३१ वर्षीय भारतीय खेळाडू २१-१९, १५-१० अशी आघाडीवर होती आणि तेव्हा जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चेनला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे सामना सोडावा लागला.

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