Badminton : भारताची स्टार खेळाडू पी.व्ही. सिंधू दोन वर्षानंतर जेतेपदाची लढत खेळणार; Japan Open च्या फायनलमध्ये प्रवेश

PV Sindhu vs Chen Yufei Japan Open semifinal: भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने जपान ओपन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. टोकियो ऑलिम्पिक विजेत्या चेन युफेईने दुखापतीमुळे उपांत्य फेरीच्या लढतीतून माघार घेतल्याने सिंधूला पुढेचाल मिळाली. ३१ वर्षीय भारतीय खेळाडू २१-१९, १५-१० अशी आघाडीवर होती आणि तेव्हा जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चेनला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे सामना सोडावा लागला..२०२४ च्या सय्यद मोदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या फायनलनंतर सिंधू जवळपास दोन वर्षानंतर जेतेपदाच्या सामन्यात खेळणार आहे. त्याच वर्षी तिला मलेशिया ओपन सुपर ५०० स्पर्धेत उप विजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. २०२२ मध्ये तिने सिंगापूर ओपन सुपर ५०० स्पर्धा जिंकली होती आणि ही तिने जिंकलेली शेवटची मोठी स्पर्धा होती..'गौती भाई, इंडियन टीम मे आ जाओ...'; रोहित शर्माने ज्याला आणले, त्या गौतम गंभीरनेच कसा घात केला ते वाचा... धक्कादायक माहिती समोर.जपान ओपनच्या फायनलमध्ये तिचा सामना जपानच्या अकाने यमागुची व इंडोनेशियाच्या पुत्री कुसूमा वारदानी यांच्यातल्या विजेत्या खेळाडूसोबत रविवारी होईल. जागतिक क्रमवारीत १२ व्या स्थानावर असेलली सिंधू जय-पराजयाच्या आकडेवारीत चेनकडून ६-८ अशी पिछाडीव होती. चेनने मागील चार सामन्यांत सिंधूला पराभूत केले होते आणि त्यात याचवर्षी झालेल्या इंडोनेशिया मास्टर्समधील पराभवाचा समावेश आहे..सिंधूने २०१९ मध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत चेनवर शेवटचा विजय मिळवला होता. त्याचवर्षी सिंधू ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू ठरली होती. आज झालेल्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत सिंधूने ६-५ अशी आघाडी घेत सकारात्मक सुरुवात केली. त्यानंतर तिने ११-७ अशी आघाडी मजबूत केली. पण, चेनने दमदार पुनरागमन करताना १८-१८ अशी बरोबरी मिळवली. मात्र, सिंधूने पहिला गेम जिंकला..Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर.दुसऱ्या गेममध्ये सिंधूने सातत्य कायम राखताना १५-१० अशी आघाडी मिळवली, परंतु चेनला दुखापतीमुळे सामना सोडावा लागला. अंतिम सामन्यात विजय मिळवून विजेतेपद पटकावल्यास भारतीय बॅडमिंटनसाठीही हा मोठा क्षण ठरणार आहे. चाहत्यांच्या अपेक्षा आता शिगेला पोहोचल्या असून, सिंधू दोन वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.