R Ashwin : वनडे क्रिकेट संपणार? आर. अश्विनच्या मोठ्या वक्तव्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ

R Ashwin on the future of ODI cricket: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन(R Ashwin) पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. क्रिकेटमधील विविध विषयांवर तो नेहमीच स्पष्टपणे मत मांडत असतो. यावेळी त्याने वनडे क्रिकेटच्या भविष्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. त्याच्या मते, टी-20 क्रिकेटचं भविष्य सुरक्षित आहे, मात्र वनडे क्रिकेट किती काळ टिकेल याबाबत खात्री देता येत नाही..एका मुलाखतीत बोलताना अश्विन म्हणाला, "टी-20 क्रिकेट आता कायम राहणार आहे. पण वनडे क्रिकेटचं भविष्य काय असेल, याबाबत मला शंका वाटते." त्याच्या या वक्तव्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..Ravichandran Ashwin: वैभव सूर्यवंशीबाबत अश्विनचे मोठे विधान; 'पाणी द्यायलाही तयार राहा' म्हणत दिला खास सल्ला!.अश्विनच्या मते, सध्या क्रिकेटचं वेळापत्रक खूप व्यस्त झालं आहे. वर्षभर कसोटी, वनडे, टी-20 आणि विविध लीग स्पर्धा खेळल्या जात असल्यामुळे खेळाडूंवर मोठा ताण येतो. त्यामुळे भविष्यात वनडे क्रिकेटचं महत्त्व कमी होण्याची शक्यता असल्याचं त्याने सांगितलं..तो पुढे म्हणाला की, टी-20 क्रिकेटला जगभरात मोठी लोकप्रियता मिळत आहे. प्रेक्षकांचाही या फॉरमॅटकडे अधिक कल आहे. त्यामुळे येत्या काळात टी-20 क्रिकेटचं महत्त्व आणखी वाढेल, असं त्याचं मत आहे. मात्र, अश्विनने कसोटी क्रिकेटचं महत्त्वही अधोरेखित केलं. त्याच्या मते, कसोटी क्रिकेट ही खेळाची खरी परीक्षा आहे आणि हा फॉरमॅट कायम राहायला हवा..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत दिलीप वेंगसरकर यांचा मोठा सल्ला; 'सचिनचे हे गुण आत्मसात केले तरच बनेल महान क्रिकेटपटू'.सध्या आयसीसीकडून वनडे क्रिकेटबाबत कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. तरीही अश्विनच्या या वक्तव्यामुळे भविष्यात वनडे क्रिकेटचं स्थान काय असेल, याबाबत क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.