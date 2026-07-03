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R Ashwin : वनडे क्रिकेट संपणार? आर. अश्विनच्या मोठ्या वक्तव्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ

R Ashwin on the future of ODI cricket: माजी भारतीय फिरकीपटू आर. अश्विन यांनी वनडे क्रिकेटच्या भविष्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. टी-20 क्रिकेट सुरक्षित असल्याचं सांगताना, व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रकामुळे वनडे क्रिकेटच्या भवितव्याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली.
R Ashwin on the future of ODI cricket

R Ashwin on the future of ODI cricket

esakal

Varsha Balhe
Updated on

R Ashwin on the future of ODI cricket: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन(R Ashwin) पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. क्रिकेटमधील विविध विषयांवर तो नेहमीच स्पष्टपणे मत मांडत असतो.

यावेळी त्याने वनडे क्रिकेटच्या भविष्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. त्याच्या मते, टी-20 क्रिकेटचं भविष्य सुरक्षित आहे, मात्र वनडे क्रिकेट किती काळ टिकेल याबाबत खात्री देता येत नाही.

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