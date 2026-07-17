"तुम्हाला हे करायचंच होतं, मग वाट कसली पाहत होता?" R Ashwin संतापला, रोहितला दिलेल्या वागणुकीवरून टोचले कान; उद्या विराटसोबत...

Ashwin reaction to Rohit Sharma ODI future: भारत-इंग्लंड वन डे मालिकेनंतर रोहित शर्माची गरज संपणार आहे... बीसीसीआयच्या निवड समितीने तसा स्पष्ट संदेश हिटमॅनला दिला आहे आणि हीच गोष्ट भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याला खटकलेली आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि त्याच्या टीमला रोहित शर्मा २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी योग्य नसल्याचे वाटतेय. हा निर्णय त्यांनी २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतरच त्याला सांगायला हवा होता, आता नव्हे , असे अश्विनला वाटते..निवड समितीच्या या निर्णयावर रोहित नाखूश आहे आणि इंग्लंड दौऱ्यापूर्वीच त्याला याची कल्पना दिल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर त्याने BCCI सोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणीच उपलब्ध झाले नाही. रोहितच्या जागी यशस्वी जैस्वालला संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याने त्याच्या पहिल्या ७ वन डे सामन्यांत २ शतकं झळकावली होती, परंतु रोहित संघात असल्याने त्याला नियमित संधी मिळाली नाही. आता त्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?.“ मला या भारतीय संघाबद्दलच अडचण आहे. आपण सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला जाणार आहोत. आपल्याला विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची गरज आहे का? तुम्ही मला विचाराल तर, मी हो म्हणेन.. त्यांच्याकडे अनुभव आहे आणि त्याची संघाला गरज आहे. यशस्वी जैस्वाल जोरदार प्रयत्न करत आहे, हे मला माहित आहे. पण, एक निवडकर्ता, प्रशिक्षक, कर्णधार किंवा निर्णय घेणारी जी कोणीही व्यक्ती असेल... जर तुम्हाला या खेळाडूला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळवणार नाही, हे माहित होते आणि हे तुम्ही आधीच ठरवले होते, तर ते त्याला चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतरच सांगायला हवं होतं,"असे अश्विन म्हणाला..रोहितने कर्णधार म्हणून मागील वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती आणि एक खेळाडू म्हणून तो उत्कृष्ट फलंदाजीच्या लयीत होता, ज्यामुळे तेव्हा त्याला २०२७ बाबत सांगणे, आणखीच वादग्रस्त ठरले असते. अश्विनने कबूल केले की, असे संवाद अवघड असतात आणि जर खेळाडूंना वाटले की त्यांना संघातून वगळणे योग्य नाही, तर ते विरोध करू शकतात. पण, कुठेतरी स्पष्टता ठेवयला हवी होती. .Rohit Sharma चा पत्ता कट केला, आता विराट कोहलीचा नंबर? गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यात ऐकी; पडद्यामागे काय शिजतंय? .तो म्हणाला,"रोहित आणि विराट काही खराब खेळलेले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेतील २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेला फक्त १०-१२ महिने उरले असताना, आपण ही गोष्ट ऑगस्ट २०२६ पर्यंत का येऊ दिली? माझा हा प्रश्न आहे. विराट व रोहित, यांच्यासारख्या खेळाडूंना आदर केलाच पाहिजे. किमान त्यांच्यासोबत योग्य संवाद साधायला हवा. वर्ल्ड कप स्पर्धेला १२ महिन्यांचा कालावधी आहे आणि आता जे करतोय, ते आधी करायला हवं होतं.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.