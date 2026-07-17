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"तुम्हाला हे करायचंच होतं, मग वाट कसली पाहत होता?" R Ashwin संतापला, रोहितला दिलेल्या वागणुकीवरून टोचले कान; उद्या विराटसोबत...

R Ashwin criticises BCCI over Rohit Sharma decision: रोहित शर्माच्या वनडे भविष्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत आता भारताचा माजी फिरकीपटू रवीचंद्रन अश्विन यानेही उडी घेतली आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, बीसीसीआय २०२७ वनडे विश्वचषकाच्या दृष्टीने रोहित शर्मापासून पुढे जाण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
R Ashwin criticises BCCI over Rohit Sharma decision

R Ashwin criticises BCCI over Rohit Sharma decision

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ashwin reaction to Rohit Sharma ODI future: भारत-इंग्लंड वन डे मालिकेनंतर रोहित शर्माची गरज संपणार आहे... बीसीसीआयच्या निवड समितीने तसा स्पष्ट संदेश हिटमॅनला दिला आहे आणि हीच गोष्ट भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याला खटकलेली आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि त्याच्या टीमला रोहित शर्मा २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी योग्य नसल्याचे वाटतेय. हा निर्णय त्यांनी २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतरच त्याला सांगायला हवा होता, आता नव्हे , असे अश्विनला वाटते.

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