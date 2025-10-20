R Ashwin: 'भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वकाही अप्रत्यक्षपणे घडतंय...' शमी-आगरकर वादानंतर अश्विनला नेमकं काय म्हणायचंय?

मोहम्मद शमी आणि अजित आगरकर यांच्यातील वादानंतर आर अश्विनने भारतीय क्रिकेटमधील अप्रत्यक्ष चर्चेवर भाष्य केले. शमीला निवडीबाबत त्याला स्पष्टता नव्हती, असं अश्विनने म्हटलं आहे. अश्विनने हे प्रकरण आगरकर यांनी ज्या प्रकारे हाताळले, त्याचेही कौतुक केले..भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला सुरुवात झाली आहे. पण यादरम्यानच भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि अजित आगरकर यांच्यातील मतभेद समोर आले होते. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड न झाल्यानंतर शमीने भारताच्या निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्यावर निशाणा साधला होता. यावर आता भारताचा अनुभवी फिरकीपटू आर अश्विनने प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की भारतीय क्रिकेटमध्ये अनेक गोष्टींबद्दल अप्रत्यक्षपणे चालतात. शमीला त्याच्या निवड न होण्याबद्दल स्पष्टता नव्हती. पण यासोबतच अश्विनने हे प्रकरण अजित आगरकर यांनी ज्याप्रकारे हाताळले, त्याचेही कौतुक केले..Mohammad Shami ने पहिल्याच रणजी सामन्यात घेतल्या ७ विकेट्स अन् मग अजित आगरकरला दिलं उत्तर; म्हणाला, 'त्यांना काय म्हणायचं ते...'.शमी सध्या रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये बंगालकडून खेळत असून पहिल्याच सामन्यात त्याने दोन्ही डावात मिळून ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याने या सामन्यापूर्वी त्याने म्हटले होते की त्याच्याशी कोणताही संवाद बीसीसीआयने साधला नाही. तसेच तो तंदुरुस्त नसता, तर चार दिवसांचा रणजी सामना कसा खेळला असता. तसेच सामन्यानंतर शमीने अजित आगरकर यांना काय म्हणायचं ते म्हणू दे, मी कशी कामगिरी केली हे सर्वांनी पाहिले, असं म्हटलं होतं..दरम्यान, शमीने पहिल्यांदा दिलेल्या प्रतिक्रियेवर अजित आगरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की जर शमीला त्यांच्याबद्दल बोलायचे असेल, तर त्याला मी फोन करेल. त्यांनी असंही म्हटले होते की जर शमीने दोन महिन्यात तंदुरुस्ती सिद्ध केली, तर त्याला संधी दिली जाऊ शकते. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघांची निवड झाल्यानंतर आगरकर यांनी शमीला न निवडण्यामागील कारण सांगताना म्हटले होते की त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत कोणतेही अपडेट मिळाले नव्हते..यानंतर आता या प्रकरणावर अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'मी एक गोष्ट खूप स्पष्टपणे सांगतो की भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वकाही अप्रत्यक्ष चर्चेने सुरू आहे. मला खरंच असं वाटतं की या गोष्टी बदलायला हव्यात. हे दोन्ही बाजूंनी म्हणजे खेळाडूंकडून आणि निवड समितीकडूनही बदललं पाहिजे.''मी जे निरीक्षण केले, त्यावरून सांगतो की जर एखादी गोष्ट अप्रत्यक्षपणे सांगितली गेली, तर ती बातम्यांमधून बाहेर येणार आहे. शमीने काय केले पाहा. त्याने कामगिरी करून दाखवली आणि मग तो पत्रकारांसमोर बोलला. त्यात काहीच चूक नाही. पण शमी हे सर्व का बोलत आहे? कारण त्याला कोणतीही स्पष्टता मिळालेली नाही. पण त्यावेळीच मला अजित आगरकर यांनी ज्याप्रकारे हे हाताळले, ते आवडले. मला आशा आहे की त्यांच्यात फोन झाला असेल.'.R Ashwin युएईच्या T20 लीगमध्ये अनसोल्ड राहण्यामागं वेगळंच कारण? सोशल मीडियावरील पोस्टही हटवल्या....मोहम्मद शमी भारतासाठी अखेरचा चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत खेळला आहे. त्यानंतर त्याने आयपीएल २०२५ मधून दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. पण आता त्याने बंगालकडून रणजी ट्रॉफी स्पर्धेतून पुनरागमन केले आहे. शमीने तंदुरुस्ती सिद्ध केली, तर आगामी काळात त्याची भारतीय संघात निवड होऊ शकते. भारताला आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकाही होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.