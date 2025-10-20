Cricket

R Ashwin: 'भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वकाही अप्रत्यक्षपणे घडतंय...' शमी-आगरकर वादानंतर अश्विनला नेमकं काय म्हणायचंय?

R Ashwin on Ajit Agarkar - Mohammed Shami Incident: भारतीय संघात निवड न होण्यावरून मोहम्मद शमीने अजित आगरकर यांच्यावर टिका केली होती, ज्यावर त्यांनीही उत्तर दिले होते. यावर आता आर अश्विनने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Mohammed Sham, Ajit Agarkar, R Ashwin

Summary

  • मोहम्मद शमी आणि अजित आगरकर यांच्यातील वादानंतर आर अश्विनने भारतीय क्रिकेटमधील अप्रत्यक्ष चर्चेवर भाष्य केले.

  • शमीला निवडीबाबत त्याला स्पष्टता नव्हती, असं अश्विनने म्हटलं आहे.

  • अश्विनने हे प्रकरण आगरकर यांनी ज्या प्रकारे हाताळले, त्याचेही कौतुक केले.

