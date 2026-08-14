R. Ashwin: अश्विन क्रिकेटवर बोलत होता अन् अचानक घराबाहेर पोलीस आले; फोन उचलताच समोर आलं ‘ते’ कारण...

R Ashwin Police Verification Story: भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन हा कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून चर्चेत असतो. सध्या त्याच्यासोबत घडलेल्या एका घटनेनंतर तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारताचा स्टार फिरकीपटू अश्विनने १८ डिसेंबर २०२४ रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर २०२५ मध्ये त्याने आयपीएलमधूनही निवृत्तीची घोषणा केली. मात्र, अश्विन आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून क्रिकेटबद्दल आपलं मत व्यक्त करत असतो..त्याने २०२० मध्ये ‘Ash Ki Baat’ हे हिंदी यूट्यूब चॅनल सुरू केलं होतं, ज्यामध्ये तो क्रिकेटबद्दल विश्लेषण आणि आपलं मत मांडत असतो. अश्विनसोबत नुकताच एक मजेशीर किस्सा घडला. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटीबद्दल तो क्रिकेट पत्रकार विमल कुमारसोबत बोलत होता. त्याचवेळी अश्विनच्या फोनवर घरच्या सिक्युरिटीचे आणि पत्नीचे सतत फोन येऊ लागले..Viral Video: अरे, रूको यार... आप सिलेक्टर हो, मानता हू…! R Ashwin ने केली संजू सॅमसनच्या 'मन की बात'; नक्कल पाहून आगरकर, गौतम गंभीरचा झाला असेल जळफळाट .सुरुवातीला अश्विनने हे फोन दुर्लक्षित केले. पण वारंवार फोन येत असल्यामुळे शेवटी त्याने फोन उचलला. तेव्हा त्याला समजलं की त्याच्या घराबाहेर पोलीस आले आहेत.हे ऐकून अर्थातच अश्विनलाही प्रश्न पडला की पोलीस घरी का आले? पण त्यामागचं कारण काही गंभीर नव्हतं. अश्विनने व्हिसासाठी आपला पासपोर्ट दिला होता. त्याचं पोलिस व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी पोलीस त्याच्या घरी आले होते. व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर त्यांनी अश्विनचा पासपोर्टही परत दिला..‘तुम्ही असं काय केलं की पोलीस घरी आले?’ हा किस्सा ऐकल्यानंतर विमल कुमारने अश्विनची मजा घेतली. ‘तुम्ही असं काय केलं की पोलीस तुम्हाला पकडायला घरी आले?’ असा मजेशीर सवाल त्याने केला. यावर अश्विननेही हसत उत्तर दिलं. तो म्हणाला की, “मी नॉर्मल माणसासारखं आयुष्य जगू इच्छितो. त्यामुळे मला नॉर्मल राहायला आवडतं.”.अश्विनचं हे उत्तर त्याच्या स्वभावाची एक वेगळी बाजू दाखवतं. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतरही तो क्रिकेटपासून पूर्णपणे दूर गेलेला नाही. उलट तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून क्रिकेटबद्दल बोलतो, सामन्यांचं विश्लेषण करतो आणि चाहत्यांशी थेट जोडला जातो..BCCI Cricket: बीसीसीआयचा बांगलादेशला धडा; सप्टेंबरमध्ये नियोजित केली अफगाणिस्तानविरुद्धची मालिका.अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून अनेक क्रिकेट विषयांवर चर्चा केली आहे. सामन्यांचं विश्लेषण, खेळाडूंची कामगिरी, टीम इंडियाची रणनीती आणि क्रिकेटमधील विविध मुद्द्यांवर तो आपलं मत मांडताना दिसतो. त्यामुळे त्याचे व्हिडिओ क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चांगलेच लोकप्रिय आहेत. आणि याच यूट्यूब रेकॉर्डिंगदरम्यान पोलीस घरी आल्याचा हा मजेशीर किस्सा अश्विनने चाहत्यांसोबत शेअर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.