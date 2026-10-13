R ASHWIN: भुवनेश्वरने टीम इंडियात परतण्यासाठी नेमकं काय केलं? अश्विनने सांगितली महत्त्वाची गोष्ट; मोहम्मद शमीवरही मांडलं मत!

ASHWIN ON BHUVNESHWAR KUMAR’S TEAM INDIA COMEBACK: भुवनेश्वर कुमारने आयपीएलमध्ये केलेल्या चांगल्या कामगिरीच्या जोरावर भारतीय संघात पुन्हा स्थान मिळवलं आहे. त्याच्या पुनरागमनाची सध्या चर्चा सुरू आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू आर. अश्विननेही भुवनेश्वरच्या कामगिरीचं कौतुक केलं आहे. भुवनेश्वरने भारतीय संघात परतण्याचा विचार करण्यापेक्षा आपल्या खेळावर लक्ष दिलं आणि त्याचाच फायदा त्याला झाल्याचं अश्विनने म्हटलं आहे..भुवनेश्वर कुमारची न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर त्याला भारतीय टी-२० संघात संधी मिळाली आहे. आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना त्याने सातत्याने चांगली कामगिरी केली. नव्या चेंडूने गोलंदाजी करताना त्याने संघासाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं..WTC 2025-27: भारतीय संघाचं गणित बिघडलं! श्रीलंकेविरुद्धच्या 'ड्रॉ'नंतर Points Table मध्ये टीम इंडिया कोणत्या स्थानावर.अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना सांगितलं की, भुवनेश्वरने संघात पुनरागमन करण्याच्या विचारात न पडता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं. तो चांगली गोलंदाजी करत राहिला आणि त्याच्या कामगिरीचं फळ त्याला मिळालं. पुनरागमनासाठी वेगळे प्रयत्न करण्यापेक्षा आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडणं महत्त्वाचं असल्याचंही अश्विनच्या बोलण्यातून स्पष्ट झालं..मोहम्मद शमीच्या पुनरागमनाबाबत अश्विन काय म्हणाला?भुवनेश्वरच्या भारतीय संघातील पुनरागमनानंतर आता मोहम्मद शमीच्या पुनरागमनाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शमी पुन्हा भारतीय संघात खेळू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर अश्विनने आपलं मत मांडलं.अश्विनच्या मते, एखाद्या खेळाडूला आपण पुन्हा संघात येऊ शकतो, असा विश्वास असेल, तर त्यासाठी त्याने मेहनत करणं गरजेचं आहे. पुनरागमनाची संधी मिळवणं हे खेळाडूच्या कामगिरीवर आणि त्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीवर अवलंबून असतं, असं त्याने सांगितलं..अश्विनने जसप्रीत बुमराह आणि विराट कोहलीसोबतच्या नात्याबद्दलही सांगितलं. बुमराहसोबत त्याचं नातं मुख्यतः थट्टा-मस्करीचं असल्याचं अश्विनने म्हटलं. दोघेही एकमेकांची मस्करी करतात. क्रिकेटबद्दल फारशी चर्चा होत नसली, तरी त्यांच्यात चांगलं नातं असल्याचं त्याने सांगितलं..विराट कोहलीने भारतीय संघाचं कर्णधारपद सोडल्यानंतर त्यांच्यातील नातं आणखी चांगलं झाल्याचंही अश्विनने सांगितलं. कोहलीने कर्णधारपदाची जबाबदारी सोडून खेळाडू म्हणून आपल्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केलं, तेव्हा दोघांमधील संबंध सुधारले..Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं.२०२७ मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाबाबतही अश्विनने मत मांडलं. भारताला या स्पर्धेतील विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. मात्र, यजमान दक्षिण आफ्रिकेला त्यांच्याच मैदानावर हरवणं भारतासाठी सोपं नसेल. दक्षिण आफ्रिका भारताला कडवी टक्कर देऊ शकतो, असं अश्विनने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.