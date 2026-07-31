R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत

R. Ashwin Reveals His 2027 ODI World Cup Squad: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन याने(R. Ashwin) २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळायला हवी, याबद्दल सांगितल आहे. विशेष म्हणजे, त्याने आपल्या यादीत रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. मात्र, सध्या चर्चेत असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला त्याने आपल्या संभाव्य संघात स्थान दिलेलं नाही.क्रिकइन्फोशी बोलताना अश्विनने २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी कोणते खेळाडू असू शकतात, कोणाला संधी मिळू शकते आणि कोणाला संघात स्थान मिळू नये, अशी वेगवेगळी यादी तयार केली आहे..वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल आणि त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत दमदार कामगिरी केली होती. त्यामुळे अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी त्याला २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी तयार करण्याचा सल्ला दिला होता. काहींनी तर रोहित शर्मासोबत त्याला सलामीला खेळवावं, असंही म्हटलं होतं. मात्र, अश्विनचं मत वेगळं आहे. तो म्हणाला की वैभवला अजून थोडा वेळ द्यायला हवा आणि सध्या तरी त्याची वर्ल्ड कप संघात निवड होऊ नये..Vaibhav Sooryavanshi: रोहितसोबत वैभव सूर्यवंशीनेच सलामीला यावं! माजी दिग्गजाचा मोठा सल्ला, गिलबाबतही केलं मोठं वक्तव्य.अश्विनच्या मते २०२७ वर्ल्ड कपसाठी संघात असायला हवेत हे खेळाडूरोहित शर्मा,विराट कोहली,शुभमन गिल,श्रेयस अय्यर,केएल राहुल,इशान किशन,हार्दिक पांड्या,अक्षर पटेल,कुलदीप यादव,जसप्रीत बुमराह,मोहम्मद सिराज,हर्षित राणा,भुवनेश्वर कुमारया खेळाडूंना अश्विनने सध्या तरी नकार दिलावैभव सूर्यवंशी,संजू सॅमसन,ऋषभ पंत,अभिषेक शर्मा,वॉशिंग्टन सुंदर,रवी बिश्नोई,शिवम दुबे,प्रिन्स यादव,गुरनूर ब्रारया खेळाडूंना संधी मिळू शकते,यशस्वी जैस्वाल,रुतुराज गायकवाड,वरुण चक्रवर्ती,रवींद्र जडेजा,नितीश कुमार रेड्डी,मोहम्मद शमी,अर्शदीप सिंग,प्रसिद्ध कृष्णा.भुवनेश्वर कुमारबद्दल बोलताना अश्विन म्हणाला की, "मी भुवनेश्वरशी बोलेन. त्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेट आणि विजय हजारे ट्रॉफी खेळायला सांगेन. त्यानंतर त्याला दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर घेऊन जाईन. मला वाटतं, २०२७ च्या वर्ल्ड कपमध्ये भारताला त्याचा अनुभव उपयोगी पडू शकतो.".Rohit Sharma : वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन अन् तो! रोहितचा उत्तराधिकारी म्हणून BCCI कोणाला संधी देणार? एक खेळाडू जो केव्हापासून संधीच्या शोधात होता... .शिवम दुबेबद्दल बोलताना अश्विन म्हणाला की, हार्दिक पांड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी संघात असतील, तर शिवम दुबेला जागा मिळणं कठीण होईल. २०२७ च्या वर्ल्ड कपला अजून वेळ असला, तरी अश्विनच्या या निवडीमुळे पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या संभाव्य संघासाठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, वैभव सूर्यवंशीसारख्या युवा खेळाडूला बाहेर ठेवल्यामुळे त्याच्या मताची सध्या क्रिकेटविश्वात चांगलीच चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.