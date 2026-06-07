Cricket

Ravichandran Ashwin: सूर्याची थेट संघातून हकालपट्टी! अश्विनने BCCI ला सुनावले; विचारला 'हा' धारदार प्रश्न!

Ashwin Reacts To Suryakumar Yadav's Omission: सूर्यकुमार यादवला( टी-20 कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर रविचंद्रन अश्विनने मोठे वक्तव्य केले. विश्वचषक विजेत्या कर्णधाराला अधिक वेळ द्यायला हवा होता, असे त्याचे मत.
Ashwin Reacts To Suryakumar Yadav's Omission

Ashwin Reacts To Suryakumar Yadav's Omission

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ashwin Reacts To Suryakumar Yadav's Omission: भारताला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला( Suryakumar Yadav) भारताच्या टी-२० कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. त्याला संघातून वगळल्यानंतर भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने(Ravichandran Ashwin) यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

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