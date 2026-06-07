Ravichandran Ashwin: सूर्याची थेट संघातून हकालपट्टी! अश्विनने BCCI ला सुनावले; विचारला 'हा' धारदार प्रश्न!

Ashwin Reacts To Suryakumar Yadav's Omission: भारताला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला( Suryakumar Yadav) भारताच्या टी-२० कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. त्याला संघातून वगळल्यानंतर भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने(Ravichandran Ashwin) यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..बीसीसीआयने रविवारी अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयर्लंड, इंग्लंड मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. ज्यामध्ये भारतीय संघात मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयस अय्यरला टी-२० संघाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे. तसेच अक्षर पटेलचीही उपकर्णधारपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असून त्याच्या जागी २३ वर्षीय तिलक वर्माला उपकर्णधार बनवण्यात आले आहे..Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?.सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने अलीकडेच २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. मात्र तो सध्या खराब फॉर्मशी झुंज देत आहे आणि आता त्याला टी-२० संघातूनही वगळण्यात आले आहे. यावर अश्विन म्हणाला की, सूर्यकुमार यादवला पूर्णपणे संघातून वगळण्याऐवजी फलंदाज म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाऊ शकला असता.."मला वाटतं हे एक वेगळंच प्रकरण आहे आणि यावर विचार करायला लावणारं आहे. ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला, त्याबद्दल मला काही शंका नाहीत," असे अश्विन ESPNcricinfo च्या एका व्हिडिओ शोमध्ये म्हणाला..तो पुढे म्हणाला की, निवडीच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक दिवस होता. कारण पुढच्या वेळी जेव्हा अशी वेळ येईल, तेव्हा या घटनेकडे उदाहरण म्हणून पाहिले जाईल. "मी स्वतःला सूर्याच्या जागी ठेवून विचार करतो. ठीक आहे, मी गेल्या १५-१८ महिन्यांपासून सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये नाही. पण मी भारताला टी-२० विश्वचषक जिंकून दिला आहे.".श्रेयस नाही तर 'हा' खेळाडू सांभाळणार? भारताच्या टी-२० संघाची धुरा, निवड समितीचा मोठा गेम प्लॅन, आगरकरांच्या मनांत नक्की काय?.फलंदाज म्हणून सूर्यकुमार यादवचा २०२६ चा टी-२० विश्वचषक साधारण राहिला. त्याने १३६.७२ च्या स्ट्राइक रेटने २४२ धावा केल्या. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना आयपीएलमध्येही त्याला अपेक्षित फॉर्म मिळाला नाही. या हंगामात त्याने १४७.५४ च्या स्ट्राइक रेटने २७० धावा केल्या..पुढे अश्विन म्हणाला की, "फलंदाज म्हणून त्याचा विश्वचषक फारसा चांगला गेला नसेल, पण इतर सर्व बाबतीत तो यशस्वी ठरला. प्रशिक्षक, उपकर्णधार, सर्वोत्तम फलंदाज, सर्वोत्तम गोलंदाज यांच्यासोबत तो सर्वोत्तम कर्णधारही ठरला. त्याने आपली भूमिका चोख पार पाडली आहे."अश्विनने पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, "टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या कर्णधाराला कोणताही अंतिम इशारा न देता संघातून वगळण्याचे उदाहरण आहे का? मला खात्री आहे की यावर काही संवाद झाला असेल.".अश्विन म्हणाला की, दोन वर्षांहून अधिक काळ भारतासाठी एकही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळलेल्या श्रेयस अय्यरला निवड समितीने सूर्यकुमार यादवच्या जागी कर्णधार बनवले. अय्यरने आयपीएलमध्ये मोठे यश मिळवले आहे. त्याने २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला आयपीएल विजेतेपद मिळवून दिले, तर २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सला अंतिम फेरीपर्यंत नेले..हार्दिक श्रेयस विसरा! रवी शास्त्रींनी टीम इंडियाच्या कॅप्टन्सीसाठी सुचवलं 'हे' नाव म्हणाला मला... .अश्विन म्हणाला की, श्रेयस अय्यरला टी-२० संघात स्थान मिळायला हवे होते, याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, टी-२० विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघातील इतर खेळाडूंनाही नेतृत्वाची संधी मिळायला हवी होती.श्रेयसच्या बाजूने एक मोठी गोष्ट म्हणजे तो आयपीएलमधील यशस्वी कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वगुणांवर कोणताही प्रश्न नाही. तरीही संघ निवड आणि नेतृत्वाबाबत एक स्पष्ट आणि ठरलेली पद्धत असायला हवी. उदाहरणार्थ, अक्षर पटेलला उपकर्णधार बनवण्यात आले होते. जर उपकर्णधार पुढे कर्णधार होणार नसेल, तर अशा निर्णयांबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होतात, असे अश्विनचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.