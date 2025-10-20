भावा...! Adam Zampa च्या नावाने आर अश्विनला मॅसेज; माजी फिरकीपटूने घेतली मजा, मोहम्मद शमीलाही तोच मॅसेज अन्...

भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विन ( R Ashwin ) आणि मोहम्मद शमी यांना ऑस्ट्रेलियन लेग-स्पिनर अॅडम झम्पा ( Adam Zampa) याच्या नावाने मॅसेज आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खरं तर हा स्कॅमर होता आणि त्यामुळे अश्विन वेळीच सावध झाला आणि त्याने त्याची फिरकी घेतली. समोरील व्यक्तीने अभिषेक शर्मा आणि जसप्रीत बुमराहसह भारतीय क्रिकेटपटूंचे फोन नंबर काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अश्विनने हुशारीने परिस्थिती उलटवली. .झम्पाच्या नावाने मॅसेज करणाऱ्या व्यक्तीने अश्विनला जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन आणि रिंकू सिंग सारख्या खेळाडूंचे नंबर मागितले. अश्विनने मात्र त्याचीच फिरकी घेतली आणि झम्पाला विचारले की, त्याच्याकडे महेंद्रसिंग धोनीचा नंबर आहे का? त्या व्यक्तीने अश्विनला "MS Dhoni Indian Cricketer" अशा नावाने सेव्ह असलेला नंबर पाठवला. तोपर्यंत अश्विनने हा कोणितरी बनावट व्यक्ती असल्याचे पकडले होते आणि त्याला गमतीने उत्तर दिले की, मी एक्सेल शीटवर सर्व नंबर एकत्रित करून देतो तुला... .IND vs AUS : 'अरे, बॉलिंगवर पण लक्ष द्या'! आर अश्विन संतापला, गौतम गंभीरच्या रणनितीचे केले पोस्टमॉर्टम Video.अश्विनने हे सर्व चॅट स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्रामवर शेअर केले. त्यावर मोहम्मद शमीनेही कमेंट केली. त्याने लिहिले की, हाच मॅसेज मलाही आला होता. मी तेव्हाच समजलो होतो की यामागे कुणतरी ४२० आहे. .यापूर्वीही अश्विनला अशा प्रकारच्या फसवणुकीचा सामना करावा लागला हातो. ऑगस्टमध्ये त्याने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर खुलासा केला होता की, माजी CSK सहकारी डेव्हॉन कॉनवे याच्या नावाने कोणीतरी त्याला विराट कोहलीचा नंबर मागितला होता..२०२५ च्या हंगामानंतर सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि नंतर आयपीएलमधून निवृत्त झाल्यानंतर, अश्विन डिसेंबरपासून बिग बॅश लीगसह स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याची तयारी करत आहे. तो आठ संघांच्या स्पर्धेत सिडनी थंडरची जर्सी घालेल. दुबईमध्ये नुकत्याच झालेल्या ILT20 लिलावात तो अनसोल्ड राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.