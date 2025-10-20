Cricket

भावा...! Adam Zampa च्या नावाने आर अश्विनला मॅसेज; माजी फिरकीपटूने घेतली मजा, मोहम्मद शमीलाही तोच मॅसेज अन्...

Fake Adam Zampa scammer messaged R Ashwin: भारतीय क्रिकेटपटू आर. अश्विन व मोहम्मद शमी यांना एक भन्नाट स्कॅमचा अनुभव आला आहे. स्वतःला ऑस्ट्रेलियाचा लेगस्पिनर अ‍ॅडम झॅम्पा म्हणवणाऱ्या एका स्कॅमरनं दोघांनाही मेसेज पाठवला.
R Ashwin & Mohammed Shami share hilarious chats, fans can’t stop laughing.

R Ashwin & Mohammed Shami share hilarious chats, fans can’t stop laughing.

Swadesh Ghanekar
Updated on

भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विन ( R Ashwin ) आणि मोहम्मद शमी यांना ऑस्ट्रेलियन लेग-स्पिनर अॅडम झम्पा ( Adam Zampa) याच्या नावाने मॅसेज आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खरं तर हा स्कॅमर होता आणि त्यामुळे अश्विन वेळीच सावध झाला आणि त्याने त्याची फिरकी घेतली. समोरील व्यक्तीने अभिषेक शर्मा आणि जसप्रीत बुमराहसह भारतीय क्रिकेटपटूंचे फोन नंबर काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अश्विनने हुशारीने परिस्थिती उलटवली.

Loading content, please wait...
Ravichandran Ashwin
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Fake Account
r ashwin
Mohammed Shami
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com