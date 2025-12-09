Cricket

R Ashwin Post: सनी लिओनीचा फोटो पोस्ट करून अश्विनने सर्वांना पाडले पेचात; तिचा नेमका क्रिकेटशी काय संबंध? जाणून घ्या

Ashwin’s Cryptic 'Sunny Leone' Post Decoded: आर अश्विनने सनी लिओनी आणि एका रस्त्याचा फोटो शेअर करत अनेकांना गोंधळात टाकले. त्याच्या या पोस्टमागचा नेमका अर्थ काय होता, जाणून घ्या.
Pranali Kodre
  • आर अश्विनने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमुळे चर्चेचा विषय बनला आहे.

  • त्याने सनी लिओनी आणि चेन्नईतील साधू रस्त्याचा फोटो शेअर केला होता.

  • या पोस्टमुळे अनेकांनी त्याचे सोशल मीडिया हॅक झाले का असा प्रश्न विचारला, पण त्याने केवळ शब्दांचा खेळ केला होता.

