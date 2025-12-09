R Ashwin Post: सनी लिओनीचा फोटो पोस्ट करून अश्विनने सर्वांना पाडले पेचात; तिचा नेमका क्रिकेटशी काय संबंध? जाणून घ्या

आर अश्विनने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमुळे चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याने सनी लिओनी आणि चेन्नईतील साधू रस्त्याचा फोटो शेअर केला होता. या पोस्टमुळे अनेकांनी त्याचे सोशल मीडिया हॅक झाले का असा प्रश्न विचारला, पण त्याने केवळ शब्दांचा खेळ केला होता..भारताचा दिग्गज फिरकीपटून आर अश्विन सोशल मीडियावर बराच सक्रिय असतो. विविध विषयांवर तो त्यावर त्याचे मतही मांडताना अनेकदा दिसला आहे. मात्र मंगळवारी त्याच्या एका पोस्टने सर्वांनाच पेचात पाडले होते. त्यामुळे दिवसभर त्याच्या पोस्टची बरीच चर्चा रंगली आहे.अश्विनने मंगळवारी सकाळी अभिनेत्री सनी लिओनी आणि एका रस्त्याचा कोलाज केलेला एक फोटो शेअर केला. तसेच त्यावर केवळ डोळ्यांचे इमोजी कॅप्शनमध्ये टाकले होते..भारतीय महिला संघाची 'ती' कृती अन् R Ashwin ने पुरुषांच्या संघाचे काढले वाभाडे; म्हणाला, ते फक्त प्रसिद्धीसाठी बाता मारतात, पण...त्याची ही पोस्ट पाहून अनेकांना त्याचे सोशल मीडिया हॅक झाले आहे का असा प्रश्नही पडला. कारण सनी लिओनी आणि क्रिकेटचा संबंध नाही, पण अश्विनने तिचा फोटो एका रस्त्यासोबत शेअर केल्याने नेमकं काय घडलं, हे बऱ्याच जणांना समजत नव्हतं. त्यामुळे बऱ्याच प्रतिक्रियाही उमटल्या. काहींनी तर मीम्सही शेअर केले, तर काहींनी या पोस्टवर खिल्लीही उडवली..नेमकं कारण काय?दरम्यान, अनेका अंदाजांनंतर या पोस्टमागील कारण समोर आले आहे. अश्विनला सनी लिओनीबाबत काहीही म्हणायचे नव्हते, तर त्याने केवळ शब्दांचा खेळ यात केला. म्हणजेच त्याला केवळ तिच्या पहिल्या नावावकडे म्हणजे 'सनी' या नावाकडे लक्ष वेधायचे होते. तसेच त्याने शेअर केलेला रस्त्या हा चेन्नईतील साधू रस्ता आहे. ज्यातून त्याला 'संधू' असं म्हणायचं होतं. या फोटोंमधून त्याला तामिळनाडूकडून खेळणाऱ्या सनी संधू या खेळाडूबद्दल सांगायचे होते..कोण आहे सनी संधू?सनी संधू हा तामिळनाडूकडून खेळणारा २२ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याने नुकतेच सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतून तामिळनाडूसाठी पदार्पण केले. त्याने सौराष्ट्रविरुद्ध खेळताना ९ चेंडूतच ३० धावा केल्या आणि संघाला ३ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. रविवारी झालेल्या या सामन्यात २४ चेंडूत ४० धावांची तामिळनाडूला गरज होती आणि ४ विकेट्स हातात होत्या. त्यावेळी संधूने १७ व्या षटकात २६ धावा चोपल्या आणि सामना तामिळनाडूच्या बाजूने झुकवला..R Ashwin ची अचानक BBL मधून माघार! वॉर्नरच्या टीमकडून न खेळण्याचं कारण सांगताना लिहिलं भावनिक पत्र.संधू तामिळनाडू प्रीमियर लगीमध्येही खेळला आहे. तो सालेम स्पार्टन्सचा भाग असून त्याने या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या हंगामात ७ सामन्यांत १२९ धावा केल्या होत्या आणि ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.